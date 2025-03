Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto protagonista alla fiera Horeca Expo Albania 2025

StrettoWeb

Il Consorzio di Tutela del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto ha recentemente partecipato anche alla fiera Horeca Expo Albania 2025, un evento di grande rilevanza per il settore dell’ospitalità e della ristorazione. Questa partecipazione rappresenta un’importante opportunità per promuovere e valorizzare il finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, un prodotto d’eccellenza della Calabria, noto per le sue caratteristiche uniche e la sua qualità superiore.

Durante la fiera, il Consorzio ha avuto modo di presentare il finocchio IGP a un pubblico internazionale, composto da operatori del settore, chef, ristoratori e buyer. La presenza del Consorzio a Horeca Expo Albania ha permesso di instaurare nuovi contatti commerciali e di rafforzare le relazioni esistenti, contribuendo così alla crescita e alla diffusione del finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto sui mercati esteri.

Il finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto è un ortaggio di alta qualità, coltivato in un’area geografica specifica della Calabria, che conferisce al prodotto caratteristiche organolettiche uniche. Grazie al lavoro del Consorzio di Tutela, il finocchio IGP è diventato un simbolo di eccellenza e tradizione, rappresentando al meglio il territorio calabrese e le sue peculiarità.

“La partecipazione a eventi internazionali come Horeca Expo Albania è fondamentale per far conoscere e apprezzare il finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto a un pubblico sempre più ampio, contribuendo così alla valorizzazione del prodotto e al sostegno dell’economia locale“, hanno ribadito il presidente Aldo Luciano ed il direttore Enzo Talotta presenti, entrambi, in Albania.

Ad ogni modo, non solo degustazioni ed assaggi: l’arte ha incontrato il gusto al Horeca Expo Albania. Il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto è stato protagonista, infatti, di un’esperienza unica, trasformandosi in una vera e propria opera d’arte grazie al talento di Kadife Karriqi, artista della frutta e delle verdure.

“Ringraziamo ‘Eccellenze Italiane’ partner di Horeca Expo Albania per averci ospitato e per aver dato spazio alla bellezza e alla creatività del nostro prodotto“, hanno rimarcato Luciano e Talotta. Ancora una volta, un bell’esempio di promozione e di prospettive.

