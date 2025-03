La FILCAMS CGIL Calabria alla manifestazione nazionale di Libera a Trapani

StrettoWeb

La FILCAMS CGIL Calabria parteciperà alla manifestazione nazionale di Libera a Trapani con il segretario generale Giuseppe Valentino, ribadendo il proprio impegno nella lotta per la legalità e la giustizia sociale. Ogni anno, questo appuntamento rappresenta un richiamo fondamentale ai valori della democrazia e della trasparenza. Ma tra le diverse forme di giustizia, quella sociale è spesso la più dimenticata, nonostante sia strettamente legata al mondo del lavoro.

Lo sfruttamento lavorativo, infatti, è troppo spesso intrecciato con la presenza della criminalità organizzata, ed è per questo che la FILCAMS CGIL Calabria chiede un intervento più incisivo dello Stato e delle istituzioni. La giustizia del lavoro non può essere scollegata dalla giustizia penale: serve un’azione congiunta per contrastare il sistema di illegalità che colpisce i lavoratori più fragili.

Quest’anno, la presenza della FILCAMS CGIL Calabria assume un significato particolare. Come categoria che rappresenta i lavoratori del commercio, abbiamo appena depositato la richiesta di costituzione di parte civile nel processo Conad-Paoletti, un caso emblematico in cui le dinamiche di sfruttamento del lavoro e di opacità economica si intrecciano.

Essere accanto a Libera in questa battaglia è per noi un dovere. Il loro impegno quotidiano mantiene viva, in questo Paese, la possibilità di parlare ancora di speranza, giustizia e responsabilità.

