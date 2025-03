Field Target Calabria FIDASC: al via la nuova stagione sportiva

StrettoWeb

Una nuova stagione sportiva è alle porte per Field Target Calabria FIDASC. Il campo di gara di Fagnano Castello (CS), immerso nella suggestiva cornice di Monte Caloria, è pronto ad ospitare tutti gli eventi in programma, confermandosi un punto di riferimento per questa disciplina a livello nazionale. L’A.S.D. Field Target Calabria, affiliata alla FIDASC (Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia) e riconosciuta dal CONI, continua a crescere e a promuovere questo sport in Calabria e oltre.

Il 16 marzo 2025, infatti, prenderà il via il Campionato Regionale di specialità, che si articolerà in quattro prove, con la finale prevista per l’11 maggio. Gli atleti si sfideranno in quattro categorie: Depo (PCP e Springer) e Full (PCP e Springer), mettendo alla prova precisione, tecnica e concentrazione. Per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina, il 25 maggio si terrà un Open Day presso il campo di tiro di Monte Caloria. Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino le emozioni del Field Target e cimentarsi in prove di tiro con il supporto di istruttori esperti.

L’evento più atteso della stagione sarà il Campionato Italiano Individuale Assoluto e di Genere FIDASC, in programma dal 12 al 14 settembre 2025. La competizione vedrà la partecipazione dei migliori atleti italiani, pronti a sfidarsi per il titolo nazionale in un contesto di grande impegno sportivo e passione. “Negli ultimi anni la nostra associazione è cresciuta costantemente, attirando sempre più appassionati e nuovi talenti. Siamo orgogliosi di ospitare i Campionati Italiani e ci aspettiamo un grande seguito per questa com- petizione, che vedrà in gara atleti da tutta Italia”, ha dichiarato Saverino Fata, Presidente di Field Target Calabria FIDASC.

Cos’è il Field Target?

Il Field Target è una disciplina di tiro di precisione con carabine ad aria compressa calibro 4,5 mm, dotate di cannocchiale. Nato nel mondo anglosassone e diffusosi in Italia negli anni ’90, simula la caccia in un con- testo naturale e richiede grande abilità tecnica e strategica. I tiratori devono infatti regolare i propri strumenti per compensare fattori come vento e inclinazione del terreno. Le competizioni si svolgono lungo un percorso dove sono posizionate sagome metalliche raffiguranti animali del bosco o di fantasia, a distanze variabili.

L’obiettivo è abbattere i bersagli con un solo colpo: ogni centro vale un punto e il vincitore è l’atleta con il punteggio più alto. Un mix di precisione, concentrazione e passione per la natura che continua a conquistare sempre più appassio- nati in Italia e nel mondo.

