Nessun “Ferrito”… per fortuna: nella frazione di Villa San Giovanni cade un lampione | VIDEO

Nessun “Ferrito”… per fortuna. Meglio scherzarci su perchè a nell’omonima frazione di Villa San Giovanni si è rischiato grosso. In serata, come documentato dal video in calce all’articolo realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un lampione situato nel quartiere di Ferrito, ha iniziato a inclinarsi sempre di più, presumibilmente a causa del forte vento, per poi finire pericolosamente pendente sopra la carreggiata.

Un po’ di apprensione per cittadini e automobilisti che hanno subito avvertito la polizia arrivata prontamente sul posto per mettere in sicurezza la zona e risolvere il problema preservando l’incolumità di mezzi e persone.

