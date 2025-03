Ferrara (Azione): “il centro di Cardiochirurgia Pediatrica è a Taormina e lì deve restare”

StrettoWeb

“La nota stampa dell’onorevole Ciancitto riguardo il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina lascia interdetti. In una volta scopriamo 1) che è un decreto interministeriale e non l’assessorato alla Sanità regionale a stabilire dove vanno collocate le Unità Operative 2) che tra le due Aziende teoricamente indicate dal suddetto decreto, guarda caso il direttore di quella che si trova nella stessa città di provenienza dell’onorevole Ciancitto ha manifestato la disponibilità all’accogliere l’unità operativa in questione, 3) in due mesi può essere effettuato il trasferimento“. E’ quanto afferma il segretario provinciale di Azione, Andrea Ferrara. “Un approccio così superficiale e predatorio della sanità che si stenta a credere che un deputato della Repubblica possa aver scritto una nota del genere. Se Fratelli d’Italia si è messo in testa di giocare con la salute dei siciliani ha sbagliato di grosso”, rimarca Ferrara.

“Queste decisioni non possono essere prese sulla testa dei piccoli pazienti del CCPM”

“Queste decisioni non possono essere prese sulla testa dei piccoli pazienti del CCPM e dei loro genitori che portano avanti una orgogliosa battaglia da anni per il mantenimento di quella struttura a Taormina. Il CCPM è a Taormina e lì deve restare. Anche perché, se venisse approvata la richiesta di deroga al DM 70 che consentirebbe il mantenimento di una seconda Cardiochirurgia Pediatrica in Sicilia, non si capisce perché questa andrebbe spostata in un’altra Azienda e non possa restare lì dove così bene ha fatto e sta continuando a fare. Azione, per quanto nelle sue possibilità, si batterà affinché il CCPM non si muova da Taormina”, conclude la nota.

