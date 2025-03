Falsa previsione di terremoto a Catanzaro: la Protezione Civile smentisce

StrettoWeb

“Terremoto magnitudo 5 previsto a Catanzaro FAKE NEWS! La protezione civile regionale chiede ai cittadini di non dare credito ai messaggi che stanno circolando in rete in queste ore riguardo la previsione di un terremoto di magnitudo 5 nella provincia di Catanzaro. Come è noto i terremoti non si possono prevedere e quindi tali messaggi sono privi di ogni fondamento scientifico. Si invitano i cittadini ad informarsi sui canali ufficiali, come ad esempio il sito dell’INGV”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal profilo della Protezione Civile Calabria.

