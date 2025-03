Reggio Calabria, la maggioranza è sempre più dilaniata: in commissione manca il numero legale, Dup non approvato

StrettoWeb

Caos in Commissione Bilancio del comune di Reggio Calabria per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione. Nella seduta odierna, terminata poco fa, è venuto a mancare il numero legale a causa dell’assenza di alcuni consiglieri di Falcomatà (erano in 11) e della conseguente uscita dall’aula della minoranza. Un flop non indifferente che nasce, come avevamo già scritto ieri, da una maggioranza dilaniata al proprio interno con tanti che mal digeriscono i metodi del primo cittadino.

Da evidenziare che il Dup è un documento fondamentale per la stabilità finanziaria del Comune e la sua approvazione ha dei tempi abbastanza ristretti (è già stato convocato il consiglio comunale). Per domani è riconvocata una nuova seduta di commissione bilancio: si riuscirà a trovare una quadra? Falcomatà metterà d’accordo tutti?Saranno mesi di agonia per la maggioranza, non sarà semplice arrivare a fine mandato tra abbandoni, litigi e confusione.

