L’Europa verso il riarmo: proposto un fondo per mobilitare 800 miliardi per la difesa

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha proposto un nuovo fondo che potrebbe arrivare a mobilitare circa 800 miliardi di euro per investimenti legati dalla difesa dell’Unione Europea. Compresi anche gli aiuti all’Ucraina. “Stiamo vivendo i tempi più importanti e pericolosi – ha detto von der Leyen ai giornalisti a Bruxelles – Questo è il momento dell’Europa e dobbiamo essere all’altezza“.

Il denaro deve essere speso per sostenere l’Ucraina e per “assumersi maggiori responsabilità per la nostra sicurezza europea“, ha affermato. “Siamo in un’era di riarmo e l’Europa è pronta ad aumentare massicciamente la sua spesa per la difesa“, ha affermato la presidente della Commissione. La Commissione metterà a disposizione 150 miliardi di euro in prestiti da utilizzare per la difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi anti-drone e per soddisfare altre esigenze, dalla mobilità informatica a quella militare, ha affermato von der Leyen.

“Con questa attrezzatura, gli stati membri possono aumentare notevolmente il loro sostegno all’Ucraina“, ha dichiarato il presidente. Il nuovo fondo fa parte di una proposta che la von der Leyen ha presentato ai paesi dell’UE prima del vertice speciale dei leader dell’UE di giovedì. Il presidente della Commissione europea ha anche proposto di concedere agli stati membri maggiore margine di manovra per quanto riguarda la spesa inerente alla difesa rispetto alle, solitamente rigide, regole dell’UE su debito e deficit e di riassegnare i fondi di sviluppo regionale disponibili per gli investimenti militari.

