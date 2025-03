Europa League: disastro Roma, la Lazio si salva nel finale e vola ai Quarti

StrettoWeb

Roma KO e fuori dall’Europa League, per la Lazio un pari a stento ma che vale i Quarti. Questo il resoconto delle due italiane nel ritorno degli Ottavi della competizione europea. Va malissimo alla squadra di Ranieri, che cade per 3-1 in Spagna, in casa dell’Athletic Bilbao, dopo il 2-1 dell’Olimpico all’andata. Decisiva l’espulsione di Hummels dopo appena 11 minuti, per un fallo da ultimo uomo. Così la squadra di casa si scatena e ne segna 3 (doppietta di Nico Williams e Berciche). A nulla serve il rigore di Paredes al 92′.

La Lazio rischia la grosso ma alla fine riesce a spuntarla. Il gol di Sulc nella ripresa, infatti, offre la possibilità al Plzen di regalarsi i supplementari, ma al 77′ ci pensa Romagnoli a trovare il gol del pari, che premia i biancazzurri dopo l’1-2 dell’andata. La Lazio, già capolista del maxi girone, è l’unica superstite italiana in Europa League, mentre l’Inter l’unica in Champions.

Risultati partite di ritorno ottavi di finale Europa League

Giovedì 13 marzo

Ore 18:45

Athletic Bilbao-Roma 3-1 (1-2 all’andata)

Francoforte-Ajax 4-1 (2-1 all’andata)

Lazio-Plzen 1-1 (2-1 all’andata)

Olympiakos-Bodo/Glimt 2-1 (0-3 all’andata)

Ore 21:00

Lione-FCSB

Manchester United-Real Sociedad

Rangers-Fenerbahce

Tottenham-Az Alkmaar

