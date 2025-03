Europa a corto di polvere da sparo: alta domanda e scarsa produzione. Proprio ora che…

StrettoWeb

Secondo quanto riportato da “Bloomberg”, i governi europei hanno dato fondo alle loro scorte di munizioni per armare l’Ucraina mettendo a rischio le proprie riserve personali. Da allora, hanno cercato di aumentare la produzione di artiglieria, missili e proiettili mettendo a dura prova le scorte di polvere da sparo, TNT e altri esplosivi e propellenti. L’Europa si sta preparando a un massiccio aumento della spesa per al difesa, contestualmente i produttori di questi materiali volatili stanno facendo a gara per aumentare la propria capacità.

Rheinmetall da sola punta ad aumentare la produzione di polvere di oltre il 50% entro il 2028, ma anche questo non sarà sufficiente. L’amministratore delegato Armin Papperger ha dichiarato in una recente conferenza stampa che l’azienda potrebbe dover quasi raddoppiare la sua produzione a oltre 20.000 tonnellate per soddisfare il fabbisogno.

I governi e i produttori devono incentivare le industrie chimiche civili a passare alla produzione militare, semplificare le normative per consentire la costruzione di nuove fabbriche e la circolazione di carichi pericolosi in tutto il continente e persino garantire le forniture dei materiali più basilari che vengono attualmente spediti dalla Cina.

I proiettili hanno bisogno di due componenti volatili: i propellenti, che vengono utilizzati per sparare i proiettili; gli esplosivi, che esplodono. L’Europa non produce abbastanza quantità di nessuno dei due per soddisfare l’attuale domanda.

L’ingrediente più importante nei propellenti delle cartucce moderne è la nitrocellulosa, o cotone da sparo. Come suggerisce il nome, è realizzato in cotone di alta qualità, che viene poi immerso in una miscela di acidi. Un solo colpo di munizioni di artiglieria richiede fino a 12 kg di polvere da sparo. L’Europa ha solo una manciata di produttori di propellenti, tra cui Rheinmetall e l’appaltatore francese Eurenco.

La fornitura di esplosivi si trova in una situazione simile a quella dei propellenti. L’UE sta pianificando di aumentare la produzione di esplosivi di oltre 4.300 tonnellate, con un aumento stimato di oltre il 30%, ma attualmente ha solo una grande fabbrica di TNT che serve la produzione locale, gestita dalla società Nitro-Chem in Polonia, e un’altra sarà costruita in Finlandia.

