Eurocup, la Reggio Bic vola in Turchia! Festa al PalaCalafiore e coach Cugliandro si commuove | VIDEO

Allacciate le cinture: si va in Turchia! La Reggio Bic mette tre bollini sul proprio biglietto: Firenze, Vigo e Tel Aviv, tutte e tre battute nel weekend dell’Eurocup di Reggio Calabria che si concluderà questa sera con la sfida di Parigi. Il match sarà ininfluente per i reggini dato che grazie al successo sugli israeliani è arrivata la matematica certezza del primo posto nel girone e la conseguente qualificazione per le Final 8 di Eurocup. Un traguardo pazzesco per la formazione reggina nata da pochi anni ma già capace di imporsi in ambito nazionale e internazionale.

Grandissima la gioia dei tanti ragazzi presenti al PalaCalafiore grazie anche alla convenzione con le scuole del territorio. Emozioni trasferite ai giocatori in campo e a tutti i protagonisti che ruota intorno alla Reggio Bic. Primo fra tutti coach Cugliandro che nel post partita si è detto soddisfatto del risultato raggiunto, poi si è commosso dedicando la vittoria al padre e al suocero che non ci sono più.

Energica, come sempre, la giocatrice-presidente Ilaria D’Anna che, seppur impossibilitata a giocare, ha fatto il tifo per i compagni per tutto il torneo sottolineando le emozioni vissute, l’apporto del pubblico e l’ottima organizzazione presente.

A proposito di organizzazione… Eurocup 2026 ancora a Reggio? La dirigente della Reggio Bic Amelia Cugliandro strizza l’occhio alla proposta.

Il successo dell’edizione 2024 è stato bissato (e migliorato) nell’edizione 2025, come confermato dal presidente CIP Antonello Scagliola che ha lodato non solo l’organizzazione ma anche i grandi risultati raggiunti dalla Reggio Bic.

