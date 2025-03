Eurocup, la Reggio Bic chiude in bellezza: battuta anche Parigi | FOTO

StrettoWeb

Non poteva che chiudere in bellezza la Reggio Bic. La seconda edizione dell’Eurocup organizzata in riva allo Stretto è stata un successo, non solo in termini di organizzazione, ma anche di risultati. Quattro su quattro per i ragazzi di coach Cugliandro che dopo aver fatto il grosso del lavoro il sabato battendo Firenze e Vigo, i reggini hanno messo sotto chiave la qualificazione battendo Tel Aviv al mattino. Il poker è arrivato in serata contro Parigi.

PalaCalafiore inviolato, com’è giusto che sia, anche nell’ultima gara del torneo, seppur ‘inutile’ dal punto di vista strettamente legato al risultato sportivo. Ma la Reggio Bic non ha lasciato nemmeno le briciole: 82-41 ai francesi. Carvalho best scorer con 22 punti a partita, tanto gioco corale e più minuti per le riserve. Quattro punti per Rachele Giglio, applauditissima dal pubblico. Al termine del match la premiazione che ha visto Juninho e Pimkorn nell’All-Star Team.

