Eurocup, la Reggio Bic batte Tel Aviv: reggini qualificati alle fasi finali! | FOTO

StrettoWeb

E sono tre su tre! La Reggio Bic chiude la pratica nel migliore dei modi. Cammino immacolato per i reggini nel girone di Eurocup che si sta disputando al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Con il sostegno di tanto pubblico, presente anche grazie alla convenzione con tante scuole del territorio, la formazione di coach Cugliandro ha ottenuto la terza vittoria in tre gare battendo anche Tel Aviv. Dopo le vittorie di ieri contro Firenze e Vigo, le due squadre più ostiche del girone, oggi i reggini hanno messo in ghiaccio la qualificazione battendo gli israeliani.

Una gara da non sottovalutare, nonostante la differenza di valori sulla carta. Buono l’approccio dei reggini che, salvo qualche ardito tentativo di rimonta degli avversari, hanno sempre mantenuto l’inerzia del match a loro favore. Mattatore, neanche a dirlo, Juninho Clemente con 24 punti. Sono 14 per Pimkorn, 11 per Sipirom e Ivanov. Questa sera l’ultima gara del girone che vedrà i ragazzi di coach Cugliandro in campo contro Parigi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.