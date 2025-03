Eurocup, il coach di Tel Aviv: “complimenti a Reggio Calabria, organizzazione perfetta” | VIDEO

StrettoWeb

“Questo fine settimana è stato bellissimo, anche l’ospitalità, è andato tutto bene. La squadra di Reggio è una squadra bella e forte, complimenti al coach di Reggio e a tutta l’organizzazione. La squadra ha giocatori forti ed è allenata molto bene”. È quanto dichiarato ai microfoni di StrettoWeb da Ariel Ottolenghi, coach di Tel Aviv, al termine della terza sfida di Eurocup che ha visto gli israeliani sconfitti dalla Reggio Bic padrona di casa.

“È la prima volta che vengo a Reggio Calabria ma ho giocato in Italia dal 2000 al 2005. A Reggio la squadra non c’era ancora ma è bellissimo vedere come una squadra nata da 8-9 anni sia già arrivata a questo livello. PalaCalafiore? Bellissimo, l’organizzazione, l’atmosfera, ci siamo divertiti e siamo contenti“, ha concluso il coach ospite.

