Etna, l’INGV smentisce l’allarme: “nessuna eruzione imminente”

“Con riferimento ad alcune notizie di stampa diffuse in data odierna, si chiarisce che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), a fronte della registrazione di un aumento del tremore vulcanico dell’Etna, non ha tuttavia comunicato alcuna eruzione imminente del vulcano, così come erroneamente riportato in alcuni articoli. Tutte le informazioni sullo stato attuale dell’Etna e degli altri vulcani siciliani, compresi i segnali in tempo reale, sono disponibili sul sito dell’Osservatorio Etneo dell’INGV”. E’ quanto si legge in un comunicato.

