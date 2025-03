Escalation dei dazi, il Canada fa subito marcia indietro: Trump… forse

StrettoWeb

Escalation economica rientrata fra USA e Canada? Nelle ultime ore le due parti sembravano pronte a fare una guerra all’ultimo dazio. Il presidente Trump che si è detto pronto a raddoppiare (da 25 a 50%!) i dazi su acciaio e alluminio verso il Canada. Imposte utilizzate come risposta a un costo aggiuntivo che l’Ontario aveva imposto all’elettricità in arrivo negli Stati Uniti, che a sua volta era una risposta alle tariffe che Trump ha imposto al Canada la scorsa settimana.

Dopo diverse ore di tensione, entrambe le parti hanno fatto marcia indietro, almeno per ora. Il premier dell’Ontario, la provincia più popolosa del Canada, da dichiarato di voler sospendere il sovrapprezzo sull’elettricità USA, Trump ha detto alla Casa Bianca che avrebbe “probabilmente” ridotto la tariffa sui metalli canadesi.

Trump aveva anche minacciato di colpire l’industria automobilistica canadese: “se altre tariffe eclatanti e di lunga data non verranno eliminate dal Canada, aumenterò sostanzialmente, il 2 aprile, le tariffe sulle auto in arrivo negli Stati Uniti, il che, essenzialmente, chiuderà definitivamente l’attività di produzione automobilistica in Canada“, ha minacciato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.