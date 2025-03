Eruzione Etna, riapre l’Aeroporto di Reggio Calabria dopo lo stop per la cenere: salvati i voli serali

StrettoWeb

Dopo una giornata di forti disagi causati dalle emissioni di cenere vulcanica dell’Etna, l’aeroporto dello Stretto torna operativo. Lo scalo di Reggio Calabria, chiuso temporaneamente a partire da metà giornata per motivi di sicurezza, ha riaperto alle ore 20 grazie al rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche. Inizialmente, era stata annunciata la proroga della chiusura fino alla mattina successiva, ma l’evoluzione favorevole della situazione ha permesso di ripristinare le operazioni serali, salvando diversi voli in arrivo e in partenza e consentendo a centinaia di passeggeri di viaggiare regolarmente.

Durante le ore di interruzione, i voli diretti a Reggio sono stati dirottati sull’aeroporto di Lamezia Terme, con successivo trasferimento dei passeggeri tramite autobus. La causa dell’emergenza è stata il trasporto della cenere verso nord-est, sospinta dai venti meridionali, che ha raggiunto anche l’area dello Stretto di Messina.

Ora, con il miglioramento della situazione, l’aeroporto ha ripreso la piena operatività.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.