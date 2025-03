Ennesimo incidente stradale sulla SS106: traffico in tilt e disagi alla circolazione

StrettoWeb

Un ennesimo incidente stradale si è verificato poco fa sulla SS106 nel territorio di Corigliano-Rossano. Il sinistro ha causato lunghissime code e gravi rallentamenti alla circolazione, con disagi per automobilisti e residenti della zona. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico. Al momento non sono noti i dettagli ufficiali sull’entità dell’incidente né eventuali feriti. Ancora una volta, la Statale 106 si conferma tristemente protagonista di episodi che mettono a rischio la sicurezza di chi la percorre ogni giorno.

