Ennesima aggressione al carcere di Cosenza: agente di Polizia penitenziaria aggredito

Ennesima aggressione all’interno del carcere di Cosenza. Un agente della Polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto ed è stato portato in ospedale. L’agente ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni. Preoccupazione è stata espressa dalla Fp Cgil di Cosenza: “Abbiamo evidenziato – si legge in una nota – più volte lo stato di abbandono in cui opera il personale di polizia penitenziaria, lasciato solo, in balia di una parte di detenuti sempre più violenti ed indisturbati nell’agire. Gli agenti sono esausti, numericamente inferiori rispetto ai compiti istituzionali e, come più volte sottolineato da questa organizzazione sindacale, gestiti male. Eppure il personale non indietreggia nonostante la violenza che è costretto a subire“.

