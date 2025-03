Emergenza viabilità a Delianuova, Muraca: “servono interventi urgenti”

StrettoWeb

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Giovanni Muraca, ha effettuato un sopralluogo nelle aree critiche delle strade SP2 e SP2 bis, che sono gravemente danneggiate da frane e crolli e nell’area interessata dai lavori di completamento della “Pedemontana della Piana di Gioia Tauro”. La situazione a Delianuova è particolarmente preoccupante: con la presenza di due frane in atto e un altro possibile movimento che potrebbe generare una nuova frana, il rischio di un isolamento definitivo per circa tremila cittadini è concreto, senza che venga completato il tratto di strada nuova che darebbe una diversa possibilità per lo svincolo Delianuova-Scido.

Nel caso in cui la SP2 bis dovesse essere chiusa, l’accesso a Delianuova e a Cosoleto verrebbe totalmente compromesso, lasciando le famiglie senza alcuna via di comunicazione con il resto del territorio. La situazione è estremamente grave e urgente. Già nelle settimane scorse, la Città Metropolitana ha richiesto formalmente al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione l’allocazione di risorse per affrontare le problematiche strutturali, sollecitando interventi immediati per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie danneggiate, come sottolineato in documenti ufficiali già inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Regione Calabria.

Le parole di Muraca

“La situazione è insostenibile – ha dichiarato Muraca – e non possiamo più permetterci ritardi nelle risposte da parte del governo regionale e nazionale. È urgente un intervento straordinario, sia per la manutenzione delle strade che per il consolidamento delle aree a rischio. Le famiglie e le imprese di Delianuova non possono rimanere in balia di una viabilità che, se non ripristinata, li condannerà all’isolamento”.

Muraca ha richiesto che la Regione “prenda posizione con decisione e con tempistiche immediate, facendo sì che le risorse necessarie vengano messe a disposizione senza ulteriori indugi. La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità assoluta e ogni giorno che passa senza interventi concreti è un giorno perso. Il gruppo del Pd in Consiglio regionale continuerà a monitorare la situazione e ad esercitare pressione affinché il governo regionale e quello nazionale diano risposte rapide e decisive“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.