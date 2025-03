Emergenza ospedaliera, Giannetta esalta Occhiuto: “con coraggio ha segnato la strada per uscire dalla crisi”

StrettoWeb

“Sull’emergenza ospedaliera il Presidente Occhiuto, ancora una volta, ha segnato la strada per accelerare e uscire dalla crisi. Con una iniziativa coraggiosa, immediatamente accolta dalla Protezione Civile nazionale, il Governatore ha colto nel segno per velocizzare le procedure necessarie alla costruzione degli ospedali. L’inadeguatezza dei vecchi progetti e i ritardi accumulati nella spesa, avrebbe esposto a ulteriori rischi la riqualificazione della Rete Ospedaliera, che deve invece vedere al più presto la luce, in combinato a quella Territoriale”. E’ quanto dichiara il Consigliere regionale della Calabria Domenico Giannetta (FI).

“Un tema, quest’ultimo – sottolinea Giannetta – sul quale abbiamo deciso di vederci chiaro, in seno alla Commissione speciale di Vigilanza, con un percorso di monitoraggio sullo stato dell’arte delle Case e degli Ospedali di Comunità. La Calabria eredita problemi molto complessi, che il Presidente Occhiuto sta affrontando con visione, coraggio e capacità mai messe in campo prima. Sappiamo che ogni volta che se ne risolve uno, l’opposizione ne tira fuori altri mille. Come se non li conoscessimo! E per quanto sia consistente l’elenco degli obiettivi che abbiamo già raggiunto, siamo perfettamente consapevoli che il percorso sia lungo e complicato ma – incalza – non abbiamo certo bisogno né di moralizzatori né di detrattori per venirne a capo” continua il Consigliere.

“Abbiamo, invece, bisogno di lavorare in modo costruttivo e proattivo alle crisi che ci attanagliano, per provare ad uscire dalla condizione di emergenza che dobbiamo fronteggiare con le unghie e con i denti. Con le nuove misure messe in campo dal Presidente Occhiuto – neo commissario per l’emergenza ospedaliera – ci stiamo avviando a un nuovo piano straordinario di gestione degli interventi di riqualificazione. Si potranno sbloccare i cantieri e snellire le burocrazie. Non possiamo perdere altro tempo e risorse” conclude Giannetta.

