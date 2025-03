Emergenza idrica a Villa San Giovanni, il circolo PD: “ci apriamo alla città per un incontro con gli utenti”

StrettoWeb

“Ce lo hanno chiesto i cittadini e opereremo come abbiamo fatto con la questione tributi e con i problemi delle scuole. Apriamo il nostro Circolo agli utenti e a chi ci potrà informare sulla situazione delle famiglie coinvolte: tratteremo del servizio “idrico” a Villa San Giovanni e lo faremo a tutto tondo: chiusure notturne, fatturazione consumi, sostituzione dei contatori. E’ necessario uscire dalla sterile contrapposizione tra chi ci rappresenta la questione “Acqua” come non problematica e chi lamenta le criticità solo negli ultimi due anni”. Così in una nota il Circolo PD di Villa San Giovanni.

“Abbiamo un obiettivo: raccogliere testimonianze, precisare i problemi dei singoli quartieri. Anche questo è il compito di un Circolo, di un Partito con una sede aperta e viva: servire il Territorio, acquisire dati di fatto, prospettare strade percorribili agli Amministratori pro tempore, pretendere la verità. Convochiamo i cittadini villesi, quindi, martedì 18 marzo, alle ore 18, presso la nostra sede sulla Via Nazionale, accanto alla Casa Comunale, per ascoltarli sulla carenza o meno di acqua nelle loro case, sulla gestione di questo essenziale servizio pubblico, sulle sospensioni, sugli oneri relativi, sul futuro della nostra Comunità”, si chiude la nota firmata Enzo Musolino.

