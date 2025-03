Elezioni a San Luca, appello dell’imprenditore Nucera: “la città merita una stagione di crescita e sviluppo”

StrettoWeb

“San Luca merita una nuova stagione di crescita e sviluppo, e il cambiamento deve partire dai suoi cittadini. Non servono commissari o passerelle istituzionali, ma un impegno concreto per restituire fiducia alla comunità e favorire la partecipazione democratica”, è quanto scrive in una lettera Giuseppe Nucera, presidente del Movimento ‘La Calabria che vogliamo’, rivolta alla Commissione nazionale Antimafia. “Capisco le diffidenze e i timori di chi teme di essere coinvolto in dinamiche complesse, ma è il momento di superare le vecchie logiche. Lo Stato e i suoi apparati devono garantire ai cittadini di San Luca la possibilità di costruire un futuro diverso, lontano dalle etichette che per troppo tempo hanno penalizzato il territorio. Serve un salto in avanti, una svolta concreta che parta dal basso. Da presidente di Confindustria Reggio Calabria, avevo presentato un piano articolato per San Luca, con l’istituzione dello Sportello Lavoro e la proposta di 110 idee imprenditoriali per creare occupazione nel territorio. Quella proposta, condivisa all’epoca dall’allora Prefetto Michele Di Bari e da altre istituzioni locali, è ancora valida e rappresenta una strada percorribile per dare un’opportunità vera ai giovani e alle famiglie di San Luca. Non servono interventi dall’alto, ma un supporto reale per chi vuole mettersi in gioco“, rimarca Nucera.

“San Luca non è solo cronaca o commissariamenti”

“L’invito-appello che rivolgo alla Commissione Antimafia, che è doveroso ringraziare per l’attenzione che sta ponendo verso la realtà complessa di San Luca, è quello di valutare il documento già presentato dal sottoscritto in passato, assieme alle migliori energie di un territorio che non vuole più sentirsi abbandonato o sconfitto in partenza. Non servono soluzioni imposte, ma strumenti efficaci per dare ai cittadini la possibilità di costruire il proprio futuro. San Luca non è solo cronaca o commissariamenti. È una comunità con un grande potenziale, che merita di essere valorizzata con azioni concrete. Aiutiamo i cittadini a scegliere i loro candidati, a costruire una classe dirigente locale, a credere in un futuro diverso. Solo così si potrà voltare pagina una volta per tutte. La Commissione Parlamentare Antimafia può dare un contributo importante e insostituibile in questo percorso di riscatto e rinascita che deve però vedere i cittadini e la gente di San Luca finalmente protagonista. Rivolgo questo appello, oltre alla presidente della Commissione On.Chiara Colosimo, anche agli On. Federico Cafiero De Raho e Tilde Minasi, rispettivamente vice presidente e membro senatore della stessa commissione, in quanto soggetti politici che conoscono bene e in prima persona le difficoltà, i problemi e le eccellenze che la Calabria possiede”, conclude Nucera.

