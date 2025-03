Elezioni provinciali a Messina, Paratore (Lega): “così garantiamo il ritorno a una democrazia completa”

StrettoWeb

“Un primo passaggio con le elezioni di secondo livello, con l’obiettivo di garantire prima possibile il ritorno a una democrazia completa e consentire ai cittadini di scegliere il presidente della Provincia e i consiglieri”. Così Davide Paratore, responsabile provinciale della Lega a Messina, in merito alle prossime elezioni di secondo livello, quando a votare e a poter essere eletti saranno solo gli attuali sindaci e consiglieri comunali, che si terranno il 27 aprile.

“La Provincia è un ente intermedio fondamentale nel percorso amministrativo tra Comuni e Regione –prosegue Paratore– e solo la follia politica di Rosario Crocetta, che vantava improbabili risparmi delle casse pubbliche, appoggiato poi dal ministro Del Rio, ne ha consentito la soppressione. Certo, una volta trasformate in Città Metropolitana o in Liberi Consorzi Comunali le ex Province hanno mantenuto funzioni importanti come la manutenzione strade e la gestione delle scuole superiori, ma con molte più difficoltà.

Come Lega ci stiamo battendo per le elezioni di primo livello, perché è il popolo che si deve esprimere per eleggere i propri rappresentanti. In questa fase ci adeguiamo e stiamo lavorando per una lista competitiva, che rappresenti il territorio e le sue esigenze. Messina ha un comprensorio provinciale vasto con ben 108 Comuni –conclude Paratore– e ora più che mai servono amministratori capaci che siano d’impulso per promuovere e portare avanti le esigenze dello stesso”.

