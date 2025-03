Elezioni comunali, si accendono i motori a Marina di Gioiosa Jonica

StrettoWeb

Un nuovo inizio per Marina di Gioiosa Ionica, una nuova realtà civica, pronta a candidarsi per guidare la cittadina (a guida Giuseppe Coluccio, Sindaco) verso orizzonti più ampi. L’inaugurazione è fissata per Domani, Domenica 9 marzo 2025, alle ore 17:00, presso la sede di Via Montezemolo. “Questa sede rappresenta molto più di un simbolo -dicono i soci della Sede Politica-: è il cuore di un progetto concreto per una Marina di Gioiosa che guarda avanti. Vogliamo una comunità che cresca e si sviluppi, capace di offrire opportunità ai giovani in cerca di lavoro, servizi migliori alle famiglie e un terreno fertile per gli imprenditori e i commercianti pronti a investire e innovare”.

“Qui ci incontreremo per immaginare insieme il futuro della nostra cittadina, liberi da schemi predeterminati e personalismi, con l’obiettivo di valorizzare il meglio delle amministrazioni passate e superare le politiche di corto respiro. Sarà il luogo dove nascerà un programma concreto e condiviso, e dove prenderà forma una squadra determinata a vincere e a fare la differenza”, concludono i soci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.