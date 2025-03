Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia, si vota in 4 comuni | INFO e DATE

StrettoWeb

Le elezioni comunali 2025 in Friuli Venezia Giulia prevedono il rinnovo degli organi di 4 comuni, tutti oggetto di scioglimento anticipato, due con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, Nimis e San Pier d’Isonzo, e due con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Monfalcone e Pordenone. Per questi ultimi è possibile il turno di ballottaggio se uno dei candidati alla carica di sindaco non dovesse ottenere almeno il 40% dei voti al primo turno.

La Giunta regionale, con la deliberazione di fissazione data n. 150/2025, ha disposto che le operazioni di votazione si svolgano su due giorni, ossia nella giornata di domenica 13 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e nella giornata di lunedì 14 aprile dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Le operazioni di scrutinio sono rinviate a martedì 15 aprile alle ore 8.00. L’eventuale ballottaggio si svolgerà nella giornata di domenica 27 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì 28 aprile dalle ore 7.00 alle ore 15.00, con scrutinio a seguire.

