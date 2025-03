Elezioni, clamoroso Conte sul seggio passato da Scutellà a Gentile: “una sola famiglia potente in Calabria condiziona tutta la maggioranza”

StrettoWeb

Il seggio della Camera passato dal deputato del M5s Elisa Scutellà a all’esponente di FI Andrea Gentile “non è uno scippo al M5s, è uno scippo alla democrazia. Ieri abbiamo assistito a una scena terribile, una vicenda lunga e complessa, con un conteggio non sereno e non trasparente ma con schede prima bianche che poi vengono assegnate a Fi. C’è una procura che indagherà. Una sola famiglia potente in Calabria per virtù dinastica tiene in scacco e condiziona l’intera maggioranza di governo, una scena terribile“. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Il rosso e il nero, su Radio Rai Uno.

