Elezioni amministrative Scilla: Carmen Santagati lancia la propria candidatura a Sindaco

“Mi candido, lo faccio per il mio Comune dove affondano le mie radici, le mie tradizioni, la mia identità, la mia famiglia”, dichiara in una nota la D.ssa Carmen Santagati. “Proprio in questi giorni, insieme a chi ha a cuore le sorti di questa importante comunità, ho deciso di sciogliere ogni riserva e candidarmi a Sindaco di Scilla. Lo farò con la formazione di una lista di livello e col supporto di coloro i quali credono in un futuro diverso perseguendo i valori cattolico liberali, della democrazia partecipata, della condivisione, dell’ascolto, della politica concreta finalizzata al fare. Ho già acquisito la disponibilità di tanta gente perbene, professionisti, imprenditori, esercenti, associazioni, enti del territorio, Scillesi con caratura di fama e prestigio nazionale, di cittadini che vogliono dare un contribuito fattivo per lo sviluppo economico e sociale di questa perla del Mediterraneo”, continua la D.ssa Santagati.

“Scilla ha bisogno di un salto di qualità grazie a visione, programmazione e una gestione moderna, efficace ed efficiente al passo coi tempi; merita di entrare stabilmente in una strategia mirata di valorizzazione territoriale della Regione Calabria, che la porti a diventare un’attrattiva internazionale. Le potenzialità straordinarie di questo luogo sono più uniche che rare e stiamo creando le condizioni e gli strumenti per cambiare definitivamente lo stato delle cose con il supporto di tutti gli scillesi che non hanno mai smesso di crederci e con tutti coloro che decideranno di iniziare a farlo aderendo a questa proposta e diventando protagonisti insieme a noi. Puntiamo a migliorare la qualità della vita quotidiana degli scillesi ed al contempo offrire nuove opportunità di crescita e di sviluppo economico, sociale, ecosostenibile, sistemico per l’intera comunità. Scilla, Favazzina, Solano e Melia dovranno diventare un unico centro urbano. Io ci credo, crediamoci insieme”, conclude Carmen Santagati.

