Come educare i giovani alle competenze imprenditoriali: incontro a Marina di Gioiosa Jonica | INFO

StrettoWeb

Domani, sabato 28 Marzo, alle ore 10:30, presso l’Aula del Consiglio Comunale “Costituzione Italiana” Marina di Gioiosa Ionica (RC), si terrà l’evento “Educare i giovani all’autoimprenditorialità, Costruisci il tuo presente pensando al tuo futuro”. Grazie anche alla disponibilità degli esperti afferenti al settore del microcredito, promosso un incontro dedicato alla formazione e allo sviluppo delle competenze imprenditoriali rivolto ai giovani. Oltre agli esperti del microcredito ci sarà la presenza di Confindustria Reggio Calabria, Confcommercio Reggio Calabria, Confartigianato Reggio Calabria.

La suddetta opportunità potrebbe divenire occasione per moltissimi diplomandi delle scuole superiori, finalizzata a consentire loro di poter conoscere strumenti, strategie e percorsi per trasformare le idee e le passioni in progetti concreti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.