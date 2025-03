Eccellenza femminile: JSL Women, big match contro Marsala

StrettoWeb

Il girone di ritorno della Poule Promozione di Eccellenza di calcio femminile si aprirà con la sfida di cartello JSL Women-Virtus Marsala, in programma domani (sabato 22 marzo, ndr) sul sintetico del Comunale di Brolo con inizio alle ore 18.30. Si troveranno di fronte la capolista lilibetana e l’inseguitrice neroverde, separate, al “giro di boa”, di tre lunghezze.

“Fin qui abbiamo fatto bene, totalizzando 10 punti nelle cinque gare disputate – dichiara il tecnico Carmelo Emanuele alla vigilia della sfida -. Ci confronteremo con la “prima della classe”, che vanta un ottimo e completo organico. Io dovrò fare a meno di sei giocatrici, ma sono certo che chi scenderà in campo darà il massimo. Da questa volata finale mi attendo la stessa continuità di positive prestazioni che ha contraddistinto il nostro cammino. Vogliamo rimanere in corsa per le posizioni di vertice più a lungo possibile, cullando un sogno. Per riuscirsi occorrerà fare risultato contro il Marsala, che se dovesse vincere metterebbe un’ipoteca sul salto di categoria”.

Per quanto riguarda le formazioni Under 15 e 17? “Domenica saremo impegnati in casa della Jonia Calcio Riposto nella partita della seconda fase. Un’avversaria forte, che ci ha battuti per 4 a 1. La nostra rosa è stata rinforzata, però, con l’inserimento di elementi individuati nel territorio, che hanno migliorato il gruppo sia dal punto di vista qualitativo che numerico. Lunedì ripartirà pure l’Under 17, impegnata in trasferta contro il Gloria San Cataldo. Il triangolare, che comprende pure la Virtus Marsala, mi sembra particolarmente equilibrato, come ha confermato il pareggio nell’incontro d’apertura tra Gloria e Marsala. Passerà il turno la migliore compagine e penso – conclude Emanuele – che potremo giocarci le nostre chance”.

Classifica “Poule Promozione” di Eccellenza

Virtus Marsala 13 JSL Women 10 SSD Unime 7 Trapani 5 Alpha Sport San Gregorio 4 Cus Palermo 2

