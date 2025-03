Eccellenza Calabria, risultati e classifica: per la Vigor Lamezia una vittoria (D)’oro

StrettoWeb

La Vigor Lamezia vince il big match di giornata, battendo la Paolana per 1-0 e lasciando a +7 le inseguitrici a cinque giornate dal termine del campionato calabrese di Eccellenza. Non è ancora fatta, ma la promozione è sempre più vicina, anche se sabato prossimo i biancoverdi andranno in casa della ReggioRavagnese. Quest’ultima che ha perso in casa del Brancaleone, lasciando al secondo posto solo la Rossanese, vittoriosa col Soriano. Pari nel derby reggino Palmese-Cittanova.

Risultati Eccellenza Calabria, 25ª giornata

Sabato 15 marzo

Ore 15:00

Bocale-Gioiese 2-0

Domenica 16 marzo

Ore 15:00

Ardore-Castrovillari 1-1

Brancaleone-ReggioRavagnese 1-0

Isola Capo Rizzuto-San Luca 4-0

Palmese-Cittanova 0-0

Rende-Digiesse PraiaTortora 0-2

Rossanese-Soriano 1-0

Vigor Lamezia-Paolana 1-0

Classifica Eccellenza Calabria

Vigor Lamezia 55 Rossanese 48 ReggioRavagnese 45 Paolana 44 Isola Capo Rizzuto 44 Digiesse PraiaTortora 42 Soriano 41 Palmese 38 Gioiese 37 (-2) Brancaleone 33 Cittanova 31 Bocale 25 Ardore 23 Castrovillari 22 (-1) San Luca 11 (-1) Rende 8

Prossimo turno Eccellenza Calabria (26ª giornata)

Sabato 22 marzo (ore 15.00)

ReggioRavagnese-Vigor Lamezia

Domenica 23 marzo (ore 15.00)

Castrovillari-Isola Capo Rizzuto

Cittanova-Rende

Digiesse PraiaTortora-Bocale

Gioiese-Brancaleone

Rossanese-Ardore

San Luca-Palmese

Soriano-Paolana

