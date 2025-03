Eccellenza Calabria: pari Vigor, le inseguitrici vincono e accorciano. Risultati e classifica

StrettoWeb

Frena la capolista di Eccellenza calabrese. La Vigor Lamezia pareggia a Brancaleone per 0-0. Il distacco dalle inseguitrici resta largo, ma da dietro vincono e accorciano. La Paolana sbanca Bocale per 2-3, la ReggioRavagnese vince a Rende, tris a tavolino per la Rossanese contro il San Luca. Digiesse PraiaTortora KO a Isola Capo Rizzuto. Corsaro il Cittanova, mentre Palmese e Gioiese fanno 1-1 nel derby reggino.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 23ª giornata

Sabato 1 marzo

Ore 15.00

Castrovillari-Soriano 2-4

Domenica 2 marzo

Ore 15.00

Ardore-Cittanova 0-1

Bocale-Paolana 2-3

Brancaleone-Vigor Lamezia 0-0

Isola Capo Rizzuto-Digiesse PraiaTortora 2-1

Palmese-Gioiese 1-1

Rende-ReggioRavagnese 0-2

Rossanese-San Luca 3-0 a tavolino

Classifica Eccellenza Calabria

Vigor Lamezia 49 Paolana 44 ReggioRavagnese 42 Rossanese 42 Soriano 41 Isola Capo Rizzuto 38 Digiesse PraiaTortora 38 Palmese 36 Gioiese 36 (-2) Cittanova 30 Brancaleone 27 Bocale 22 Castrovillari 21 (-1) Ardore 19 San Luca 12 Rende 8

Prossimo turno Eccellenza Calabria (24ª giornata)

Sabato 8 marzo

Ore 15:00

Cittanova-Isola Capo Rizzuto

Domenica 9 marzo

Ore 15:00

Castrovillari-Rossanese

Digiesse PraiaTortora-Palmese

Gioiese-Rende

Paolana-Brancaleone

ReggioRavagnese-Bocale

San Luca-Ardore

Soriano-Vigor Lamezia

