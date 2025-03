È vero che l’intelligenza artificiale sta cambiando la scrittura e la valutazione dei curriculum vitae?

StrettoWeb

Steve Jobs è stato un pioniere dell’innovazione tecnologica e una fonte di ispirazione per molte persone, incoraggiandole a credere in sé stesse e a impegnarsi per la propria realizzazione attraverso la passione per il lavoro. Sua questa frase motivazionale: “L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare.” Amare il nostro lavoro ci aiuta a raggiungere gli obiettivi più facilmente e a sentirci meglio con noi stessi e con gli altri. L’esperienza lavorativa influisce sulla percezione di noi stessi e sulla soddisfazione nella vita. Quando ci sentiamo infelici, spesso la causa è il lavoro. Se riconosciamo questa situazione, è importante aggiornare il curriculum vitae e cercare nuove opportunità professionali.

Intelligenza artificiale, Cv e recruiting

L’Intelligenza Artificiale (IA) ha fatto enormi progressi grazie a algoritmi avanzati, maggiore capacità di calcolo e l’immensa disponibilità di dati. Recentemente, modelli di linguaggio molto efficienti e l’IA generativa hanno migliorato notevolmente la creazione di contenuti.

È ora possibile con l’IA generare testi per varie finalità, come ad esempio contenuti web, piani di marketing, ma anche per la creazione del curriculum e per i processi di screening e valutazione dei Cv stessi. Quindi la risposta al titolo di questo articolo è sì: l’intelligenza artificiale sta trasformando il modo di scrivere il curriculum e anche l’approccio con cui le aziende cercano, selezionano e valutano i candidati.

Questo cambiamento potrebbe mettere in difficoltà chi è alla ricerca di un lavoro e non conosce come funziona l’IA nel recruiting e ciò comprometterebbe l’efficacia del curriculum vitae. Proprio per questo motivo, essere aggiornati su come è possibile creare i contenuti del curriculum per adattarlo al processo di valutazione dall’IA, migliora la possibilità di essere selezionati per il lavoro che ci interessa.

L’intelligenza artificiale come seleziona e valuta i Cv?

L’IA seleziona e valuta i curriculum analizzando rapidamente grandi volumi di dati e identificando in pochi secondi le candidature che meglio corrispondono ai requisiti del ruolo.

Software come gli ATS (Applicant Tracking System), sono progettati per semplificare il processo di recruiting e consentire ai datori di lavoro di gestire le candidature in modo più efficiente. Questi sistemi raccolgono e organizzano le informazioni dei candidati, permettendo ai recruiter di filtrare i Cv in base a criteri specifici come parole chiave, esperienza lavorativa e competenze.

Come posso adattare e valorizzare la mia candidatura per l’IA?

Vediamo alcuni fra i punti più importanti per adattare il Cv al modo di operare dell’IA nei processi di selezione.

Struttura generale del Cv

Per facilitare l’analisi automatizzata da parte dei sistemi di IA, è necessario utilizzare un formato chiaro e leggibile e un linguaggio diretto e mirato. Alcuni modelli di curriculum sono specificamente progettati per essere ATS-friendly.

È possibile anche servirsi di strumenti online per l’analisi del Cv, che valutano il curriculum e offrono feedback su come ottimizzarlo per gli ATS e per specifiche offerte di lavoro.

Parole Chiave

Usare parole chiave pertinenti è un aspetto cruciale per ottimizzare la candidatura in un contesto in cui l’intelligenza artificiale gioca un ruolo importante nel processo di recruiting.

Il primo passaggio è la loro identificazione. Normalmente le parole chiave si trovano nell’annuncio di lavoro, oppure è possibile trovarle nelle diverse pagine sito aziendale

Esse possono riguardare sia le competenze tecniche (come linguaggi di programmazione, strumenti software, etc.) sia le soft skills (come comunicazione, lavoro di squadra, problem solving) rilevanti per la posizione ricercata, ma anche termini che si riferiscono alla cultura dell’azienda e alla sua mission.

Hard skills (competenze tecniche) e soft skills (competenze trasversali)

È fondamentale presentare un elenco di competenze tecniche che si allineano con le richieste del lavoro, prestando molta attenzione ad aggiungere quelle soft skills che meglio si adattano allo svolgimento del ruolo specifico. Questo è molto importante perché le competenze trasversali sono sempre più richieste dai datori di lavoro e indicarle nel Cv aumenta le possibilità di essere selezionati.

Controllo ortografico e grammaticale e feedback

Il curriculum deve essere privo di errori di ortografia e grammatica. L’IA è in grado di rilevare con facilità la correttezza del testo, perciò oltre a rileggere il Cv è importante chiedere ad altre persone di rivederlo, per rilevare eventuali errori ma anche per ricevere feedback su chiarezza e pertinenza del contenuto.

Conclusioni

Creare il curriculum vitae per adattarlo all’intelligenza artificiale non è solo una strategia per superare i sistemi di screening automatizzati, ma è anche un modo per comunicare chiaramente il proprio valore ai potenziali datori di lavoro. Se si conosce come funziona l’IA nei processi di recruiting e si adatta il Cv di conseguenza, si può aumentare significativamente la probabilità di successo nel processo di selezione.

