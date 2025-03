Due contro manifestazioni alla piazza di Serra, i movimenti di Sinistra ed i patrioti contro l’Europa: “no al riarmo”

StrettoWeb

La manifestazione per l’Europa in piazza del Popolo e due ‘contro-piazze’ a poche centinaia di metri di distanza. Centro storico di Roma sorvegliato speciale oggi per le tre mobilitazioni che si svolgeranno in contemporanea. I movimenti di Sinistra si sono dati appuntamento a piazza Barberini per protestare contro il riarmo. Infine, i patrioti si sono incontrati a Bocca della Verità per la mobilitazione lanciata da Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, a cui è stato invitato anche Vannacci.

I movimenti di Sinistra contro l’Europa

A Barberini, gruppi contrari alla politica dell’Unione Europea e al riarmo si sono riuniti per esprimere il proprio dissenso. L’evento ha visto la partecipazione di diverse realtà politiche e sociali, tra cui Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base, Movimento Migranti e Rifugiati e Partito della Rifondazione Comunista. Il momento più simbolico della protesta è stato il rogo di tre bandiere europee.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.