Dramma in Calabria: schiacciato da un cancello, muore uomo di 64 anni

Incredibile dramma in Calabria dove un uomo di 64 anni è morto, questa mattina, schiacciato dal cancello della propria casa a Catanzaro. Le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco, immediatamente allertati, sono intervenuti sul posto del tragico incidente per liberare il corpo dell’uomo e avviare le indagini del caso. Poco chiara, al momento, la dinamica del sinistro. In via Barlaam da Seminara è anche intervenuta un’ambulanza del 118.

