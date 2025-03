“Le donne dei Florio”, i DETTAGLI dell’iniziativa al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria | FOTO

StrettoWeb

L’8 marzo, a Reggio Calabria, presso il Museo Nazionale del Bergamotto, in occasione della Festa della Donna, si è svolto il terzo incontro dedicato alla saga dei Florio di Calabria e Sicilia. Anche in questa occasione è stata esaltata la magnificenza, il genio e la capacità dei reggini attraverso il mito dei Florio. Se è vero che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna, nella dinastia dei Florio non non si è fatta eccezione: infatti, in questa occasione le donne dei Florio non hanno fatto eccezione, rivelandosi delle “Leonesse” a tutti gli effetti.

Gli intervenuti, ciascuno mettendo in campo le proprie competenze, hanno saputo esporre al meglio le peculiarità di queste donne forti, capaci e, in alcuni casi, uniche per la loro capacità di relazionarsi con il mondo che conta. Le ragazze e i ragazzi del Polo didattico Tecnico e Professionale Superiore, diretto dalla dirigente prof.ssa Anna Maria Cama, hanno dato il meglio di sé indossando i vestiti d’epoca che richiamano l’importanza storica della manifestazione. Una eccezionale dimostrazione di vita è stata offerta dal maestro Gerardo Sacco, il quale ha raccontato quanto difficile sia stata la sua infanzia – ricordando di essere cresciuto in condizioni di povertà, orfano di padre e privato della possibilità di proseguire gli studi per volontà del patrigno, che lo tolse dalla scuola – lanciando un forte messaggio di speranza a chi oggi ha la possibilità di studiare e raggiungere grandi traguardi. Un ulteriore esempio eccezionale è stato fornito dal prof. Giuseppe Repaci, che ha seguito i ragazzi passo dopo passo, persino sfilando con loro, vestito da cadetto. A rappresentare la moda reggina, infine, è stata la stilista di accessori moda, già nota per le sue creazioni e per le borse di altissima fattura, realizzate appositamente per l’occasione riproducendo fedelmente i modelli attinenti al periodo dei Florio.

Il programma svolto della Manifestazione al Museo Nazionale del Bergamotto – Le donne dei Florio – “Leonesse di Calabria & Sicilia”

Il comitato organizzatore, in collaborazione con le associazioni del polo del Bergamotto di Reggio Calabria, ha presentato, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’evento “Le donne dei Florio – Leonesse di Calabria & Sicilia”. Si tratta di un appuntamento culturale e storico che celebra il contributo femminile nel percorso del Risorgimento e nella storia d’Italia. L’iniziativa, ricca di interventi, performance artistiche e momenti d’eccezione, rappresenta un omaggio alle donne che hanno forgiato la memoria storica e culturale, con particolare attenzione alle figure legate alla dinastia Florio.

Il tutto è iniziato alle ore 17:00 – con l’apertura e benvenuto

Il coro del Polo del Bergamotto ha dato il via all’evento con “Le Musiche del Risorgimento”, diretto dal maestro Cilla Pipitone. La serata è stata introdotta dalla giornalista RTV Eva Giumbo, che ha illustrato il contesto e gli obiettivi dell’iniziativa.

I Saluti istituzionali e presentazione dell’evento.

Sono stati espressi i saluti istituzionali da parte del delegato al turismo.o e allo sport il dott. Giovanni Latella, e presentati i principali temi e protagonisti della serata.

– Segmento “Calabria: per il Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria”

La prof.ssa Benedetta Borrata ha illustrato la storia di Donna Giuseppina Saffiotti e il suo ruolo fondamentale all’interno della dinastia Florio, sottolineando il legame profondo tra memoria storica e identità culturale.

– Segmento “Sicilia: per il Palazzo della Memoria di Ficarra (ME)”

La giornalista e scrittrice Stefania Bonifacio ha approfondito la figura di Franca Florio (Francesca Jacona della Motta di San Giuliano) e il contributo delle figlie Igiea e Giulia Florio, evidenziando l’eredità culturale e artistica della Sicilia.

– Segmento “Lombardia: Milano”

A cura delle Associazioni “Le Donne del Borgo”, con la presidente Patanè Maria, e “Associazione Aspromonte – Milano”, con il presidente Massimiliano Rositani, è stata narrata la vita di Donna Maria Giulia Rachele Portalupi, simbolo dell’impegno palermitano in favore del Risorgimento.

– Sfilata storica di abiti d’epoca e gioielli risorgimentali.

Organizzata dalla BergaModels Fashion Academy e dagli studenti del Polo didattico Tecnico – Professionale Righi-Boccioni-Fermi, la sfilata ha presentato abiti d’epoca realizzati da Mariella Piazza e gioielli del “Gattopardo” firmati dal Maestro Gerardo Sacco, Premio Leone d’oro.

Studio sulla moda e sul costume siciliano

Un emozionante viaggio nella storia, nella moda e nell’identità culturale delle tre regioni, con contributi e sfilate curati da:

– Mariella Piazza – realizzatrice e indossatrice di abiti d’epoca

– Santina Ricciardi – attrice e indossatrice

– Elisabetta Torre – stilista e indossatrice

– Angela Puglisi – presidente della Pro Loco di Novara di Sicilia

Durante questo segmento verrà analizzata l’evoluzione dell’abbigliamento aristocratico siciliano dal ‘700 al ‘900.

– Consegna del Premio “Le donne dei Florio – Leonesse di Calabria & Sicilia”

L’evento si è concluso con la cerimonia di premiazione, finalizzata a riconoscere il valore e l’impegno delle figure femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella storia.

Un Evento per Valorizzare la Memoria e il Ruolo delle Donne

Questa iniziativa si propone di far rivivere, attraverso performance artistiche e interventi storici, l’importanza del contributo femminile nella costruzione della nostra identità culturale e nazionale. Un’occasione imperdibile per storici, appassionati di moda e cultura, e per tutti coloro che desiderano approfondire le radici e le tradizioni del nostro passato.

