Il Club Triumph Regno delle Due Sicilie dona 7 televisori di dialisi all’Ospedale di Locri

Il Team Calabria del Club Triumph Regno delle Due Sicilie annuncia con gioia la donazione di sette televisori alla struttura semplice dipartimentale di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Locri (RC). La cerimonia di consegna si terrà Sabato 5 aprile alle ore 11:30 presso la suddetta struttura ospedaliera. L’iniziativa nasce dalla volontà del Team Calabria del Club Triumph Regno delle Due Sicilie di offrire un sostegno concreto ai pazienti affetti da malattia renale cronica, che necessitano di dialisi tre volte a settimana per tutta la vita. Consapevoli della lunga durata delle sedute di dialisi, dalle 3 alle 5 ore, il Team Calabria ha deciso di donare sette televisori, uno per ciascuna sala di dialisi, per rendere meno gravoso il tempo trascorso durante il trattamento.

“Siamo felici di poter contribuire al benessere dei pazienti che affrontano le sedute di dialisi presso l’Ospedale di Locri“, hanno dichiarato Vittorio Colosimo, Giovanni Laudadio ed Antonio Laganà tra i responsabili del Team Calabria. “Speriamo che questa donazione possa alleviare la fatica delle lunghe ore di trattamento e offrire un momento di svago e intrattenimento“.

Alla cerimonia di consegna parteciperanno:

Il Presidente Nazionale del Club Triumph Regno delle Due Sicilie, Dott. Paolo Garreffa

Il Sindaco di Locri, Dott. Giuseppe Fontana, possessore Triumph e membro onorario del Club

Il Primario del Reparto, Dott. Placido Orlando

Il personale medico e i pazienti del reparto

Dirigenti Sanitari dell’ASP di Reggio Calabria

Il Club Triumph Regno delle Due Sicilie riunisce possessori ed appassionati di motociclette Triumph e conta oltre 5500 iscritti sui suoi canali social e 515 soci sostenitori. Attivo in tutta Italia con 12 team regionali (Vicenza, Brescia, Emilia Romagna, Marche, Foggia, Bari, Roma, Cilento, Lucania, Calabria, Catania ed Agrigento), il Club organizza eventi motociclistici di spessore nazionale ed europeo, oltre a iniziative di solidarietà e beneficenza ottenibili grazie alla piena disponibilità dei suoi 515 sostenitori, che attraverso delle spontanee raccolte fondi interamente destinati a beneficenza hanno permesso ad oggi di dare una mano concreta a:

Team Vicenza: centro per diversamente abili.

Team Brescia: centro per ragazzi speciali.

Team Emilia Romagna: centri per ragazzi speciali.

Team Abruzzo: donazione di una libreria ad ospedale pediatrico e centro per malati di Halzaimer nelle Marche.

Team Roma: associazione per interventi umanitari nel terzo mondo.

Team Cilento: centro per diversamente abili.

Team Foggia: centro per ragazzi speciali.

Team Bari: canile

Team Lucania: centro per diversamente abili.

Team Catania: acquisto attrezzatura sanitaria per Hospice pediatrico.

Team Agrigento: canile.

Team Calabria: centro per ragazzi speciali.

L’iniziativa odierna, in linea con i principi del Club Nazionale, è frutto dell’impegno del Team Calabria, i cui membri parallelamente all’impegno nazionale, si sono autotassati per regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Dettagli dell’evento:

Data: Sabato 5 aprile

Sabato 5 aprile Ora: 11:30

11:30 Luogo: Struttura semplice dipartimentale di Nefrologia e Dialisi, Ospedale di Locri (RC)

