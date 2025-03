Domotek Volley, Marco Pugliatti: “abbiamo dimostrato di non mollare mai”

StrettoWeb

“Riavvolgiamo il nastro: è stata durissima, ma alla fine l’abbiamo ripresa con tutta la forza che avevamo dentro”. Con queste parole Marco Pugliatti, palleggiatore della Domotek, riassume l’emozionante partita di play-off appena disputata. Una gara che ha messo a dura prova la squadra, ma che ha anche dimostrato il carattere e la determinazione di un gruppo che non si arrende mai. “È stata una partita dura, bella, diciamo lo spot perfetto per i play-off”, continua Pugliatti. “Se qualcuno non sapeva cosa fossero i play-off, questa partita penso sia l’esempio lampante di cosa sono e di quanto sono intensi. E poi, è stato l’esempio di una squadra con la S maiuscola”.

Nonostante la vittoria, la Domotek Volley Reggio Calabria ha dovuto affrontare numerose difficoltà, a partire dagli infortuni che hanno colpito alcuni giocatori chiave. Pugliatti non nasconde la sfortuna che ha accompagnato la squadra durante la stagione: “Non penso ci sia stata durante l’anno una squadra più sfortunata di noi. Si è fatto male il palleggiatore titolare, Lorenzo Esposito, all’ultima giornata, che è la cosa peggiore che possa accadere a una squadra di pallavolo. Però noi abbiamo dimostrato ancora una volta che non molliamo mai, che abbiamo 6000 risorse, che abbiamo tanti giocatori pronti e carichi per portare a casa il risultato”. E come sta vivendo personalmente questa fase così intensa? “Io lo sto vivendo bene. Giocare a casa è sempre un piacere, poi con questi ragazzi che mi aiutano dal primo momento, mi hanno supportato, quindi sono super tranquillo”.

Ora, però, la Domotek si prepara ad affrontare una trasferta difficilissima a Lecce per la gara 2 dei play-off. “Sarà una gara dura, come quella che abbiamo vissuto qui. Dal punto di vista nostro, cercheremo di partire meglio, perché abbiamo lasciato due set agli avversari giocando veramente male, battendo male. Quindi cercheremo di partire meglio e poi proveremo a fare la miglior partita possibile”.

Le parole di Pugliatti trasmettono fiducia e determinazione. La Domotek, nonostante le avversità, è pronta a lottare e a dimostrare ancora una volta di essere una squadra con la S maiuscola. La sfida di Lecce sarà un’altra prova di carattere, ma con il cuore e la grinta che hanno mostrato finora, i ragazzi della Domotek sanno di poter contare sulle proprie forze e sul sostegno dei tifosi. La prossima partita sarà un’altra battaglia, ma una cosa è certa: la Domotek non molla mai.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.