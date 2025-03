La Domotek Volley va… in rete: presentato il nuovo sito web con vista sui Playoff | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

La rete è uno degli elementi fondamentali della pallavolo e chi meglio dei ragazzi della Domotek Volley Reggio Calabria può averne confidenza. Per una volta però, al PalaCalafiore di Reggio Calabria si parla di una rete diversa, quella che inizia con la dicitura WWW. Nella mattina odierna, presso la sala stampa del palazzetto di Pentimele, è stato presentato il nuovo sito web della Domotek Volley Reggio Calabria. Un appuntamento importante che arriva alla vigilia dell’inizio dei Playoff. La squadra reggina rinnova la sua presenza online in vista del grande appuntamento con la postseason che vedrà arrivare in riva allo Stretto Lecce, domenica alle ore 16:00.

Marco Tullio Martino: “dalle scuole al sito web, iniziative per i nostri tifosi”

Marco Tullio Martino, DG della Domotek Volley Reggio Calabria, ha dichiarato: “il lavoro con le scuole è frutto della programmazione con Crucitti e Pellegrino, puntellata fin dall’inizio, portata avanti con le nostre competenze e capacità. Tutti insieme, settimanalmente, chiudiamo i vari cerchi di una programmazione che parte da lontano. Abbiamo una squadra fortissima di dirigenti, uomini e donne che si spendono togliendo tempo a lavoro e famiglia per tenere in piedi questo mondo meraviglioso rafforzato oggi dalle vittorie. Parte poi tutto dal campo e da questi meravigliosi ragazzi che ogni domenica ci regalano queste grandi vittorie e queste soddisfazioni. Senza di loro non riusciremmo ad avere i risultati che abbiamo. Questi ragazzi da agosto stanno costruendo un percorso vincente che oggi ci fa gonfiare il petto alla vigilia dei Playoff da protagonisti.

Il sito web è una risposta alle sollecitazioni del pubblico, sempre più numeroso e importante. Abbiamo un pubblico che non è solo presente, è festoso, tifa per questi ragazzi. Le scuole sono la ciliegina sulla torta di un percorso di entusiasmo crescente: da 87 tifosi alla prima partita in B, soltanto il coraggio della famiglia Polimeni poteva immaginare questo, oggi le scuole sono il valore aggiunto di questo mondo. Domenica avremo ulteriori rappresentanze. Abbiamo concluso partnership importanti che non si limitano alla presenza degli alunni ma anche dei giocatori durante le ore di motoria e progetti importanti a livello scolastico. Non vediamo l’ora che arrivi domani“.

Domotek Volley, Martino: "nuovo sito web per i tifosi. Playoff? Non vediamo l'ora"

Antonio Polimeni: “società concentrata sul presente con lo sguardo al futuro”

Il mister Antonio Polimeni si è espresso così: “è chiaro che dietro questo lavoro nessuno si può immaginare che ci siano, solo dietro i social, 11 persone che lavorano quotidianamente. Qualcosa di importante come quello che i ragazzi hanno creato sul campo giorno dopo giorno in allenamento e in partita. Alle persone che lavorano dietro le quinte, 997 post social in meno di due anni, si aggiungono due persone che lavorano sul sito. Sappiamo quanto siamo maturi e concentrati sulla partita di domani, oggi siamo concentrati sulla partita ma con gli occhi al futuro. Questa squadra deve essere all’altezza di chi ha creduto in noi, dei tifosi, dei dirigenti, di chi ha fatto sacrifici per questa società.

Questa società non dimentica le persone che hanno fatto qualcosa per essa. Tonino Quattrone è una di queste, una persona che ama Reggio Calabria. Queste persone vanno tenute strette. Oggi i quasi 60 sponsor che abbiamo dietro sono frutto dell’amore per Reggio Calabria. Questa società guarda avanti. Stiamo lavorando sull’app, qualcosa di spettacolare. Nella pallavolo si condivide immagini, file, statistiche. Faremo qualcosa di sensazionale, tifosi e anche avversari potranno assistere agli allenamenti. Alla fine ci sarà una sezione dedicata alle interviste. Abbiamo chiuso accordi con multinazionali, la pressione di fare il sito in questa fase è legata a questo. In futuro vince non solo chi arriva primo in classifica ma chi capisce i fattori di campo, aziendali e di marketing. La lungimiranza di chi mi sta accanto è un fattore in più. A Marco non manca l’intelligenza di guardare oltre. Faccio un in bocca al lupo a tutti noi per presente e futuro“.

Domotek Volley, Polimeni: "con il sito più vicini ai tifosi. Playoff? Arriva Lecce, alto livello"

Tonino Quattrone (Graficup – M5D Group): tutte le novità del sito web

Tonino Quattrone, imprenditore reggino e responsabile della creazione del sito web insieme a Graficup – M5D Group, ha dichiarato: “è un onore essere qui. La famiglia Polimeni la seguo in tutte le circostanze e le categorie. Lo sport reggino è il nostro punto debole o di forza, in base ai punti di vista, siamo vicini a tutte le realtà. Ci abbiamo messo anima e cuore per questo sito, un amore che supera partnership e rapporto economico. Non vogliamo solo raccontare la partita, le attività della Sport Specialist non si concludono sabato o domenica ma hanno un impatto sul territorio a 360°. La visione di Antonio Polimeni è stata proattiva verso il territorio in cui ci sono scuse e giustificazioni. Noi come imprenditori dobbiamo stare vicini a queste persone. Vicino a Marco che con amore, stima e rispetto parla di città e scuole.

Il nostro scopo era tradurre la voglia di far risorgere questo territorio tramite lo sport. Partire da 87 tifosi, amici e parenti, arrivando a numeri che fanno invidia a città più grandi della nostra. Da Cenerentola ai Playoff. Grazie a Mirko Crucitti che è il legante con il team, grazie a tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Vogliamo far vedere cosa c’è dietro, ci farà piacere essere presenti per comunicare alla cittadinanza che c’è qualcuno che ci crede, attraverso lo sport, per questo territorio. Ora le cose si stanno facendo. Io stimo Giovanni Latella, alle 4 di notte siamo stati insieme a lavorare. Ringrazio Eleonora Megale che ha sempre combattuto per questo territorio.

Abbiamo speso tanto tempo sul dominio internet reggiocalabriavolley. Marco e Antonio non volevano comunicare con Sport Specialist o Domotek. Volevano dimostrare l’amore per il territorio: abbiamo depersonalizzato la squadra in favore del territorio interessato. In questa scelta si fa sentire la città vicino allo sport. La home è semplicissima per far funzionare al meglio su tablet, smartphone e PC. C’è la sezione sul prossimo incontro, la storia, l’attenzione alle persone, la fotogallery e le ultime notizie. Poi la sezione sui giocatori della squadra, la dirigenza e lo staff. In fine la sezione dei contatti, l’acquisto dei ticket. Ci sarà anche la voce dello shop per magliette e gadget”.

Giovanni Latella: “lavoriamo per farvi giocare al meglio in strutture adeguate e funzionali”

Il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella, ha dichiarato: “domenica scorsa il sindaco è venuto a vedervi. Ringrazio Antonio e Marco, il presidente Polimeni, per questa realtà, la Domotek rappresenta il volley a Reggio Calabria. È la squadra che è in Serie A3, mi auguro che, visto il campionato, la vostra forza, come giocate, siete una squadra che merita di approdare in A2. Vi faccio un in bocca al lupo per i Playoff. Reggio Calabria è una città sportiva con una tradizione importante nella pallavolo maschile e femminile. Noi come Amministrazione simo orgogliosi di voi e di tutto il movimento della pallavolo.

L’obiettivo è quello di farvi fare sport in strutture moderne e accoglienti. Mi auguro che Ravagnese possa diventare il centro della formazione della pallavolo. Ci sarà la riqualificazione del Palloncino, delle palestre di Catona e Gallico. Noi ci siamo come Amministrazione, la realtà sui lavori pubblici è un po’ difficoltosa ma mi auguro che nei prossimi mesi questa situazione si possa risolvere. Sottolineo il grande lavoro di Antonio Polmeni, Marco Martino, lo staff tecnico e la squadra: avere una squadra tra i professionisti porta l’intero movimento della pallavolo a un’emulazione di questi ragazzi. Ho visto il coinvolgimento delle scuole, dei ragazzini.

Abbiamo cercato di migliorare il PalaCalafiore, ci teniamo tanto, con il nuovo cubo, stiamo completando i locali che devono essere riqualificati. Come Amministrazione vogliamo anche dare una mano per coinvolgere altre aziende. Capisco che per fare sport alle nostre latitudini servono coraggio e sacrifici. Al Nord ci sono tantissime aziende che danno una mano, nel nostro territorio la mancanza di aziende e imprenditori impone grandi sacrifici a chi dà sport. Ringrazio tutti gli imprenditori e gli sponsor che stanno dando una mano alla Domotek. Siete dei ragazzi fortissimi, auguro a Esposito che possa ritornare presto a darvi una mano dopo l’infortunio”.

Cesare Pellegrino: “abbiamo riportato pubblico ed entusiasmo facendo bene in una lega durissima”

Il ds della Domotek Volley, Cesare Pellegrino, intervistato a margine della conferenza, ha dichiarato: “stagione esaltante e bellissima. Secondo posto inaspettato. Siamo entrati in punta di piedi in questo campionato e in questa lega difficile in cui c’erano squadre come Gioia del Colle che fino a qualche anno fa facevano la Superlega. Ma anche squadre molto più accreditate di noi come Ortona, Lagonegro. Noi ci siamo ritagliati il nostro spazio e siamo riusciti ad arrivare al secondo posto. Un piazzamento che ci dà tanta soddisfazione anche perchè abbiamo riportato la grande pallavolo a Reggio. Abbiamo riportato il grande pubblico che si è affezionato tantissimo e che riempie il palazzetto nelle partite casalinghe“.

Domotek Volley, Cesare Pellegrino: "stagione esaltante in una categoria durissima"

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.