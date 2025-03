Domotek Volley ai Playoff, Polimeni: “lavoriamo in grande per sognare in grande. Un pensiero a Esposito”

StrettoWeb

Una stagione straordinaria, un gruppo affiatato e un obiettivo chiaro: onorare al meglio il secondo posto in classifica e affrontare i play-off con la grinta che ha caratterizzato tutto il campionato. È questo il messaggio di Antonio Polimeni, allenatore della Domotek Volley, alla vigilia del primo turno di Playoff contro Lecce. L’assenza di Lollo e la maturità della squadra La notizia più importante, purtroppo, riguarda l’infortunio di Lorenzo Esposito, uno dei pilastri della squadra. “Lollo ha rimediato un trauma al ginocchio nell’ultima partita in casa”, ha spiegato Polimeni. “Mi dispiace tantissimo, non solo per l’aspetto tecnico, ma soprattutto per lui. È un ragazzo che ha dato tanto a questa società e meritava di gioire insieme ai compagni. Era già in ospedale per accertamenti domenica dopo la partita”.

Nonostante l’assenza di Esposito, Polimeni è convinto che la squadra abbia la maturità per reagire: “Siamo pronti a ripartire di slancio. I play-off sono una nuova avventura, e i valori si azzerano. La classifica non conta più: serve dare qualcosa in più, e noi siamo pronti a farlo” Un altro tema centrale è l’entusiasmo che la Domotek Volley ha saputo creare in città. “Ogni domenica il pubblico aumenta, e l’energia che si respira in palestra è incredibile”, ha dichiarato Polimeni. “Vedere le foto del pubblico dall’alto fa venire i brividi. I ragazzi vengono fermati per strada, si parla di noi ovunque. È qualcosa di speciale, che va oltre i risultati. Anche il sindaco Falcomatà era presente all’ultima partita, e questo dimostra come Reggio Calabria, quando è in sinergia, possa fare tantissimo”.

Polimeni ha anche annunciato una novità importante: “Sabato presenteremo il nuovo sito internet della società. Se vogliamo pensare in grande, dobbiamo lavorare in grande. Abbiamo una programmazione precisa e stiamo rispettando i tempi, anzi, in alcuni casi li abbiamo bruciati. Questo ci spinge a migliorarci ogni giorno”.

Sui playoff, l’allenatore non ha dubbi: “Lecce è una squadra forte, ma in queste partite si gioca con un’intensità diversa. Ci aspettiamo una grande battaglia, ma siamo pronti a dare il massimo. Vogliamo onorare il nostro percorso e dimostrare che meritiamo questo posizionamento in classifica”.

Con la grinta di sempre e il supporto di un pubblico sempre più caloroso, la Domotek Volley si prepara a vivere un’altra emozionante pagina della sua storia.

