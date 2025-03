Domotek Volley, tempo di playoff: oggi si gioca. E arriva un nuovo giocatore

StrettoWeb

Tempo di PlayOff. Oggi, alle ore 16 al Palacalafiore, è tempo di PlayOff. La Domotek Volley gioca, ancora una volta, contro l’Aurispa Lecce, sconfitta sia a Reggio che nel Salento. Arbitrano i signori Giorgia Spinnicchia e Giovanni Giorgianni. Classica diretta su Lega Volley con la telecronaca di Giovanni Mafrici. Antonio Picardo, centrale della Domotek, ha commentato con amarezza l’infortunio del compagno Lorenzo Esposito, definendolo “uno dei migliori palleggiatori del girone”. “Siamo rammaricati, soprattutto per lui, perché manca poco ai play-off. Era un trascinatore dentro e fuori dal campo”, ha dichiarato Picardo, sottolineando l’affetto di tutta la squadra per Esposito. “Dovremo dare ancora di più per colmare la sua mancanza. Sarà difficile, ma ci proveremo”, ha aggiunto Picardo, guardando alla sfida contro Lecce.

“I play-off sono un’altra storia, il campionato si azzera. Avremo il fattore campo a nostro favore, e il pubblico qui è straordinario. Nell’ultima partita eravamo oltre le 2000 persone, e si sentivano tantissimo”. Picardo ha poi voluto sottolineare l’importanza del secondo posto in stagione regolare, definito “epico” e “sorpresa dell’anno”. “Nessuno se l’aspettava, ma nella seconda parte è diventata una conferma. Questo risultato è merito di tutti: dalla società, al pubblico, fino a noi giocatori. Ora vogliamo andare il più lontano possibile”, ha concluso, ringraziando i tifosi per il sostegno.

Ingaggiato un nuovo palleggiatore: Boris Yankov Georgiev

Le novità in casa Domotek Volley non finiscono qui. La società amaranto è lieta di comunicare l’ingaggio di un nuovo palleggiatore. Per sopperire al cruento ed inaspettato infortunio occorso al palleggiatore titolare, per permettere allo staff tecnico per allenarsi nel migliore dei modi ed essere ancor più competitivi nel prossimo play-off, la società reggina comunica l’ingaggio del giovane Georgiev. Boris Yankov Georgiev è nato in Bulgaria l’undici agosto 2005. Prospetto europeo di assoluto spessore, riporta in Italia la tradizione bulgara che fece grande il volley in riva allo stretto in ambito sia maschile che femminile.

L’atleta si sta allenando già da qualche giorno insieme ai nuovi compagni. Potrà alternarsi nel pacchetto “non formati” con Enrico Zappoli e Kevin Lamp e nel ruolo con il reggino Marco Pugliatti. L’ingaggio di Georgiev, atleta molto alto per il ruolo, 1.92 cm, palesa, ancora una volta la forte volontà di far bene della società reggina che, domenica 16 marzo alle ore 16 farà il suo esordio nel PlayOff di categoria affrontando l’Aurispa Lecce.

