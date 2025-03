Domotek Volley, Murabito: “Reggio in campo con noi. Contro Acqui Terme battiamo record di Lecce” | VIDEO

StrettoWeb

“Sono state due partite incredibili, due finali”. Edoardo Murabito ha ancora negli occhi e nella memoria le emozioni della doppia sfida di Playoff vinta dalla Domotek Volley contro Lecce. Due partite intense, quasi 6 ore di dura pallavolo concluse con due tie-break che hanno sorriso ai reggini. Per i ragazzi di mister Polimeni l’accesso a una semifinale storica che permette di proseguire il sogno verso la promozione in Serie A2.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Murabito fa un recap delle due sfide giocate contro Lecce al primo turno: “nella prima siamo partiti con gli infortuni, il ridimensionamento della squadra, è stato difficile. Ne primi due set siamo partiti un po’ più molli rispetto al solito. Per fortuna nel terzo set ci siamo dati una svegliata e siamo riusciti a ribaltare questa partita in maniera incredibile. Sono contento perchè diamo sempre il massimo in allenamento tutti i giorni, questi risultati ci danno soddisfazione. Al ritorno, in un campo difficile, poi con tutta la tensione dell’andata, non era facile. Ma noi eravamo determinati a finirla in due partite perchè a livello fisico e mentale era molto importante“.

Il secondo posto ottenuto in regular season ha regalato alla Domotek Volley la possibilità di avere due gare su tre con il fattore campo a favore. Gara-1 il 6 aprile contro Acqui Terme si gioca al PalaCalafiore così come l’eventuale Gara-3 del 15 aprile. Murabito sottolinea: “l’aspetto casa sarà fondamentale. A casa loro sarà difficile, ci ho già giocato l’anno scorso. Sono una squadra ostica, hanno fatto dei buoni innesti come Petras e Botto, sono bei giocatori. Dovremo lavorare bene per fare una grande partita in Gara-1 e poi andare lì e combattere“.

Murabito chiude con un appello al pubblico reggino affinchè, nella sfida contro Acqui Terme, si superino le 2400 persone avute in Gara-1 contro Lecce e si renda il PalaCalafiore un vero e proprio inferno: “i tifosi sono stati fantastici in Gara-1, hanno aumentato la nostra forza, era come avere un uomo in campo in più. È stato veramente bellissimo, erano tutti in campo con noi fino all’ultimo punto, spero che siano ancora di più contro Acqui Terme, sono convinto che sarà così!“.

