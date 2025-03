Domotek Volley, Munafò: “PalaCalafiore uomo in più. Gruppo pazzesco, come il nostro pubblico” | VIDEO

StrettoWeb

Due gare combattute, due tie-break intensi, due vittorie per 3-2. La Domotek Volley batte Lecce e conquista la sua prima, storica, semifinale dei Playoff in Serie A3. L’obiettivo? Andare più in fondo possibile senza porsi limiti e continuare a sognare di portare Reggio Calabria per la prima volta in Serie A2. Sarebbe una storia da cinema: una squadra fondata nel 2024 che da neonata stravince la B, da matricola e neopromossa fa paura a tutte in A3, arriva seconda in regular season e punta al bersaglio grosso nei Playoff.

Ne abbiamo parlato con Domenico Munafò, per tutti “Mirco”, assistente allenatore della Domotek Volley che ha elogiato la gara giocata dai suoi ragazzi a Lecce: “è stata una gara combattuta come quella giocata in casa, anzi forse più difficile perchè non c’era il sostegno del PalaCalafiore che è l’ottavo uomo in campo in questa stagione. La semifinale Playoff è un traguardo che nessuno si aspettava a inizio stagione, i ragazzi sono fantastici e ogni giorno danno il massimo in allenamento e in campo. Questa cosa premia noi dello staff e soprattutto premia loro per la splendida stagione che stanno facendo“.

Nonostante gli infortuni di Esposito e Stufano, la Domotek ha comunque dimostrato di essere un grande gruppo, unito e capace di superare le avversità. “La forza del gruppo è stata evidente. – ha spiegato Munafò a StrettoWeb – Marco Pugliatti che si è messo subito a disposizione, è stato pronto a subentrare a Lorenzo e non è facile. Le qualità di Lorenzo sono altissime, però Marco si è sempre fratto trovare pronto durante tutta la stagione. La stessa cosa ha fatto Edoardo Murabito, ha sempre giocato al meglio, è subentrato bene e sta crescendo in maniera esponenziale. Il gruppo è stato e sarà fondamentale, questi ragazzi non fanno altro che confermare la forza del gruppo in questo bellissimo sport“.

Munafò è anche responsabile delle giovanili della Domotek, settore in grande crescita proprio grazie all’entusiasmo suscitato dalla squadra: “stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista. In ogni allenamento del settore giovanile spunta qualche bambino nuovo o qualche bambina nuova. Questo fa parte di un movimento che si è creato grazie ad Antonio Polimeni, a Marco Martino che andando nelle scuole stanno cercando di far vivere a pieno questa società“.

Il 6 aprile si gioca contro Acqui Terme per Gara-1 della semifinale Playoff. Munafò chiama a raccolta il grande pubblico reggino affinchè venga superato il record di Gara-1 contro Lecce: “le 2400 persone viste contro Lecce non sono poche ma Reggio è una città che può fare questo e altro. È fondamentale l’apporto del pubblico, soprattutto qui, perchè avremo due partite su tre eventuali in casa. Vi aspettiamo tutti al PalaCalafiore a tifare Domotek!“.

