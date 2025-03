Domotek Volley, Laganà: “PalaCalafiore uomo in più nei Playoff”

StrettoWeb

Dopo una partita complicata contro un avversario di alto livello, la Sieco Ortona, Domenico Laganà, capitano della Domotek Volley Reggio Calabria, ha commentato la prestazione della squadra e guardato al futuro con ottimismo, nonostante la sconfitta al tie-break, punto che ha garantito agli amaranto di conquistare la seconda piazza nel ranking.

“È stata una gara complicata”, ha esordito Laganà. “Sappiamo che Ortona è una grande squadra e le nostre caratteristiche non si sposano bene con le loro, lo avevamo visto anche in Coppa ed in campionato.. Siamo andati in difficoltà, e purtroppo si è fatto male anche Lollo Esposito, che saluto ed abbraccio ovviamente. Ma non è un alibi: secondo me Marco Pugliatti ha giocato una grande partita, e alla fine è andata così. Abbiamo fatto un punto, e ora dobbiamo pensare al nuovo campionato che inizia la settimana prossima”.

Nonostante la sconfitta, il capitano ha voluto sottolineare i progressi fatti dalla squadra: “Abbiamo fatto veramente tanto fino a oggi, quindi non è giusto buttarsi giù per una sconfitta al tiè break che, alla fine, può capitare. Il Palacalafiore era gremito, con tante scuole presenti, e questo è l’uomo in più che ci accompagnerà nei Playoff”.

Laganà ha poi parlato delle aspettative per i prossimi Playoff: “mi aspetto dei play-off competitivi, perché tutte le squadre, dalla prima all’ottava, sono di ottimo livello. Il Palacalafiore sarà sempre il nostro uomo in più, come è stato nell’ultima uscita. C’erano tantissime persone, è stato fantastico. Purtroppo, nello sport si vince e si perde, e oggi è andata così. Speriamo che nelle prossime partite andrà meglio”.

Con lo sguardo rivolto al futuro, il capitano della Domotek Volley ha ribadito la volontà di continuare a lottare: “abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai. Ora concentriamoci sul nuovo campionato e sui play-off, sapendo di poter contare sul sostegno del nostro pubblico, che è sempre straordinario”.

