Domotek Volley, intervento riuscito per Lorenzo Esposito

Stamattina, presso la clinica privata IOMI “Franco Faggiana” di Reggio Calabria, è stato eseguito con successo l’intervento al ginocchio del palleggiatore della Domotek Volley, Lorenzo Esposito. L’operazione, necessaria per risolvere un problema fisico che aveva costretto il giocatore a fermarsi, è stata portata a termine dal dottor Vincenzo Calafiore, ortopedico di grande esperienza e professionalità. La Domotek Volley ha voluto ringraziare pubblicamente il dottor Calafiore per l’intervento riuscito e il fisioterapista Francesco D’Ascoli, che ha assistito Esposito durante tutta l’operazione, garantendo supporto e competenza.

Lorenzo Esposito, punto di riferimento della squadra, è ora in fase di recupero. L’intervento rappresenta il primo passo verso il ritorno in campo, anche se i tempi di riabilitazione saranno definiti nei prossimi giorni. La Domotek Volley e i tifosi attendono con fiducia il recupero completo del giocatore, augurandogli una pronta ripresa. Intanto, la squadra continuerà a lottare nel Playoff, in campo domenica per gara due a Lecce, dedicando ogni vittoria futura a Lorenzo e al suo percorso di guarigione.

