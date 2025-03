Domotek Volley, maledetto déjà vu: Stufano esce in lacrime per infortunio | FOTO

StrettoWeb

Esordio amaro nei Playoff per al Domotek Volley Reggio Calabria. Il clima di grande festa in casa Reggio Calabria, con 2000 persone al PalaCalafiore per la seconda gara consecutiva dopo la sfida contro Ortona che ha chiuso la regular season, è stato funestato da un brutto infortunio. Un maledetto déjà vu rispetto a quanto già accaduto nella gara precedente a Lorenzo Esposito che ha rimediato la rottura del crociato.

Questa volta lo sfortunato protagonista è Alessandro Stufano. Il centrale della Domotek Volley, nei momenti salienti del terzo set, è atterrato male dopo un salto accasciandosi subito sul terreno. Lacrime e espressione sofferente, mani sulla caviglia. È servito l’intervento dello staff medico e della Croce Rossa che ha messo prontamente a disposizione la barella. Il ragazzo è stato subito portato in ospedale per una radiografia.

