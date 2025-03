Domotek Volley, Esposito: “nostro magic moment continua, domenica vogliamo vincere”

StrettoWeb

Domotek Volley Reggio Calabria continua a vivere il suo “Magic Moment” stagionale con un successo dopo l’altro. Dopo il sorpasso in classifica nei confronti di Gioia del Colle e la vittoria in una delle partite più emozionanti dell’anno contro Lecce, il palleggiatore Lorenzo Esposito si racconta in un’intervista ricca di emozioni, obiettivi e voglia di riscatto.

“Contro Lecce? È stata una gara molto combattuta, e siamo stati sempre lì. Alla fine l’abbiamo spuntata“, ha dichiarato Esposito, sottolineando l’importanza del lavoro svolto nelle ultime due settimane. “Penso che il lavoro che abbiamo svolto in queste due settimane sia stato fondamentale per questa partita. Abbiamo lavorato sodo, e i risultati si sono visti“.

Ora l’obiettivo è “sigillare” il secondo posto in classifica, un traguardo che la Domotek Volley vuole conquistare domenica nel rinnovato scenario del Palasport del Palacalafiore. “Secondo me è bellissimo. E’ un palazzo totalmente fuori categoria“, ha commentato Esposito con orgoglio.

La partita di domenica, in programma alle ore 18, contro Ortona si preannuncia come una delle più importanti della stagione. “Sarà una partita molto importante perché dovremmo tenere appunto il secondo posto. Ortona è una squadra forte, anche senza Marshall, che non gioca da quasi due mesi. Sfrutteremo molto a nostro vantaggio questa cosa, ma sono una buonissima squadra anche senza di lui“, ha spiegato il palleggiatore.

Esposito non nasconde il desiderio di riscatto dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la prossima avversaria. “In Coppa Italia, contro Ortona, Abbiamo fatto una brutta partita, una brutta prestazione, e non vediamo l’ora di riscattarci domenica. Abbiamo alta voglia di riscatto, anche perché tocca consolidare questo secondo posto“.

Quando gli viene chiesto un bilancio personale e di squadra fino a questo momento, Esposito è cauto ma ottimista. “Il voto alla stagione. Un 8? Un 8, perché ancora mancano i play-off e sarà bellissimo competere. Appena giocheremo i play-off, vorrò che quell’8 diventi un 10. Ogni partita diventa un banco di prova e si riparte dallo 0-0“.

Il progresso della squadra è evidente, e Esposito lo attribuisce al duro lavoro e alla fiducia del mister, Antonio Polimeni. “Il Mister non ha mai dubitato di noi, è sempre stato al nostro fianco nei momenti difficili e in quelli meno difficili. Siamo sempre stati lì ad allenarci e abbiamo sempre fatto il massimo. Non ho nessun rimpianto da questo punto di vista, l’unico rimpianto è stata la partita con Ortona in Coppa Italia“.

E se all’inizio della stagione qualcuno avesse scommesso sul secondo posto in classifica? “Forse no“, ammette Esposito con un sorriso. “Ma sui play-off sì, ero sicuro. Del secondo posto no, non ci avrei mai scommesso“. Domenica, il Domotek Volley avrà l’occasione di chiudere in bellezza questa fase del campionato, con l’obiettivo di portare a casa un altro successo e continuare a far sognare i tifosi.

