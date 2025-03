Domotek Volley, Edoardo Murabito: “contro Ortona sarà battaglia. Playoff? Non ci poniamo limiti”

StrettoWeb

Dopo una delle partite più belle dell’anno, il netto successo per 1-3 che la Domotek Volley Reggio Calabria ha strappato sul campo di Lecce, come l’ha definita mister Polimeni, Edoardo Murabito ha fatto il punto, ai microfoni della società. Il centrale della Domotek Volley, sulla vittoria, sulla crescita della squadra e sulle prossime sfide. Una chiacchierata ricca di entusiasmo e voglia di migliorare.

Edoardo, nuova partita, nuovo percorso di crescita, nuova vittoria. Cosa ne pensi?

“Secondo me è stata una partita fantastica. Siamo entrati in campo determinati, dopo due settimane di allenamenti molto intensi, con un carico fisico importante. Sono contento perché siamo riusciti a dimostrare il nostro valore e far vedere tutto il lavoro fatto in allenamento. Abbiamo avuto solo un momento di difficoltà nel secondo set, quando siamo crollati un po’ in fase di ricezione perché loro sono saliti in battuta. Ma negli ultimi due set siamo riusciti a ritrovare il ritmo e a vincere alla grande. Quindi, tutto molto bene“.

Domenica arriva Ortona per confermare il secondo posto. Avete una grandissima fame di riscatto, complice quello che è successo in Coppa Italia. Che partita ti aspetti?

“Mi aspetto una partita importante, perché anche loro hanno bisogno di punti come noi. Ormai ogni partita è come se fosse una finale, e quindi mi aspetto una grande battaglia. Le partite contro di loro sono sempre state molto difficili ma noi siamo pronti a dare il massimo“.

Edoardo, non è mai bello parlare dei singoli, ma sei stato oggetto principale dell’intervista di Antonio Polimeni di qualche ora fa. Abbiamo analizzato la tua crescita. Lui ha detto che stai crescendo tantissimo, ma in realtà tutta la squadra sta migliorando. Sei contento della tua crescita?

“Sono molto contento della mia crescita. Sono arrivato qui a inizio anno come uno dei giovani della squadra, sono il secondo più giovane, ma volevo impormi, fortemente. Grazie all’aiuto dello staff e di tutti i miei compagni, sono riuscito a dare una mano alla squadra in molte occasioni. E non vedo l’ora di continuare a farlo“.

Chi non vorresti incontrare nei Playoff?

“Secondo me non bisogna mettersi limiti. Per me vanno bene tutte le squadre, e noi daremo il massimo contro chiunque. L’importante è affrontare ogni sfida con la giusta mentalità“.

Parliamo del Palazzetto dello Sport: nuovo cubo, nuova illuminazione. Cosa ne pensi?

“È fantastico! Ne ho già parlato molto bene in passato, ma adesso con il nuovo maxi-cubo e questa illuminazione è ancora meglio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.