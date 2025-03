Domotek Volley, Dal Pozzo: “contro Lecce una delle più belle partite al PalaCalafiore. E ora…”

StrettoWeb

Dopo una partita emozionante e ricca di colpi di scena, la Domotek Volley Reggio Calabria sta affrontando una nuova settimana di lavoro con lo spirito tipico dei play-off. L’assistant coach Sergio Vandir Dal Pozzo ha condiviso le sue riflessioni sulla gara appena conclusa e sulle aspettative per il prossimo impegno. “Eh sì, si arriva a una nuova settimana di lavoro con il clima da play-off, dove ogni partita è importantissima”, esordisce Dal Pozzo. “Veniamo da una gara super avvincente, con tanto di rimonta. È stata una delle partite più belle che abbiamo vissuto qui al Palacalafiore. Ora abbiamo già iniziato a lavorare pensando alla prossima sfida. È così che dobbiamo fare: guardare avanti con determinazione”.

La partita contro l’avversario è stata un vero e proprio rollercoaster, con la Domotek che, dopo un inizio sottotono, è riuscita a ribaltare il risultato e a portare a casa una vittoria fondamentale. “Che gara!”, commenta Dal Pozzo. “Loro avevano preparato molto bene la partita contro di noi, soprattutto dopo la prima gara. Ma siamo riusciti a cambiare il nostro modo di giocare, principalmente grazie all’utilizzo di Marco Pugliatti, il nostro palleggiatore, che ha fatto una prestazione eccellente. Non solo lui, però: tutti i ragazzi hanno capito che era necessario un cambio di marcia, soprattutto dopo essere stati sotto 2-0. Ora stiamo preparando tutto per andare a Lecce con l’obiettivo di vincere”.

“All’inizio, l’avversario ha giocato benissimo, ha studiato bene il nostro gioco, ha murato e difeso alla perfezione. Noi, però, abbiamo reagito nel terzo e quarto set, e poi nel tiebreak”. Una delle caratteristiche di questa Domotek Volley è la capacità di non arrendersi mai, di trovare sempre la forza per rialzarsi. “La cosa bella di questa stagione è che questa squadra ha mille vite, non muore mai”, sottolinea Dal Pozzo. “È una cosa che dico spesso: nella vita non si perde, si impara sempre. E noi dobbiamo capire chiaramente quello che dobbiamo fare ogni giorno, quotidianamente. Non mollare mai è una filosofia che si vede nel nostro lavoro di squadra, giorno dopo giorno”.

Con questo spirito, la Domotek si prepara ad affrontare la prossima sfida domenica a Lecce, consapevole che ogni partita è un’occasione per crescere e dimostrare il proprio valore. “Andiamo a Lecce con l’obiettivo di vincere”, conclude Dal Pozzo. “Siamo pronti a dare tutto, come abbiamo fatto finora”. La Domotek Volley continua a scrivere una stagione ricca di emozioni, dimostrando di essere una squadra che non conosce la parola “resa”. Appuntamento alla prossima gara.

