Domotek Volley, contro Ortona per blindare il 2° posto. E il giovane Giuliani si racconta

Voglia di confermare la seconda piazza al termine della stagione regolare. Voglia di sfatare un tabù, battere la forte Sieco Ortona che, rispettando i pronostici di inizio campionato e dei vari ranking ha battuto gli amaranto due volte, sia in campionato che in Coppa. Prima di immergersi nel PlayOff, prima di capire, ed è troppo difficile pronosticare ora, quale sarà l’avversaria del primo turno della post-season, i pallavolisti di Mister Polimeni sfidano la Sieco. Ortona non sta attraversando un buon momento. Eloquente il risultato del recupero contro Lecce nel recupero dove, non è bastato il rientro in campo del capitano Marshall, veterano e stella del campionato.

La Domotek, dal canto suo, alla prima pallavolisti del maxi-cubo- Led posto sul tetto del meraviglioso impianto di casa, il Palacalafiore vuole vincere. Vuole accogliere con il giusto calore i propri tifosi, sempre vicini al club e vuole confermarsi in una seconda piazza che, nessuno avrebbe mai potuto pronosticare ad inizio anno. La gara sarà diretta dai signori Pecoraro Sergio (Palermo) e Palumbo Christian (Cosenza). Classica diretta sul canale YouTube di Legavolley.it.

Le parole di alcuni protagonisti

Le dichiarazioni: Edoardo Murabito: “Mi aspetto una partita importante, perché anche loro hanno bisogno di punti come noi. Ormai ogni partita è come se fosse una finale, e quindi mi aspetto una grande battaglia. Le partite contro di loro sono sempre state molto difficili ma noi siamo pronti a dare il massimo”.

Lorenzo Esposito: “In Coppa Italia, contro Ortona, Abbiamo fatto una brutta partita, una brutta prestazione, e non vediamo l’ora di riscattarci domenica. Abbiamo alta voglia di riscatto, anche perché tocca consolidare questo secondo posto”.

Mister Antonio Polimeni: “Sarà un’altra occasione per crescere”, “Sappiamo già che avremo ancora più pubblico, perché questi ragazzi meritano tutto l’entusiasmo che la nostra piazza sa regalare”.

Fabio Giuliani: “una stagione di crescita e passione con la Domotek Volley”

Fabio Giuliani, giovane promessa della Domotek Volley, si racconta in un’intervista ricca di entusiasmo e determinazione al secondo anno con gli amaranto di Mister Polimeni. Fabio sta vivendo un’esperienza sportiva e personale che definisce “molto bella”. Nonostante non abbia avuto molte possibilità di scendere in campo finora, il giovane atleta sottolinea i progressi fatti durante gli allenamenti: “Sto notando dei miglioramenti e spero continui così. È una favola sportiva bellissima”.

La Domotek Volley, attualmente al secondo posto in classifica, si prepara ad affrontare Ortona domenica alle ore 18 al Palacalafiore. Un traguardo inaspettato, come ammette lo stesso Fabio: “Nessuno se l’aspettava a inizio stagione. Noi cercheremo di dare il massimo fino alla fine, e sono sicuro che anche durante gli allenamenti non sarà da meno”.

Ma la vita di Fabio non è fatta solo di pallavolo. Il giovane atleta sta cercando di conciliare studio e sport, un equilibrio non sempre facile: “Tra scuola e allenamento devo trovare il giusto equilibrio, soprattutto negli orari. Fortunatamente, nonostante stia facendo il quinto anno, sto riuscendo a conciliare tutto”.

In squadra, Fabio è il più giovane e il meno esperto, ma questo non lo ferma: “Vedo un po’ tutti i miei compagni più esperti e provo a fare quello che fanno loro”. Chi ti manca di più della splendida stagione dei record dell’anno scorso?: “Tutti, un bellissimo gruppo. Mi sono trovato benissimo con tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo”. E quest’anno? “Sono fortunato, mi trovo di nuovo in un bellissimo gruppo e sono contento di dirlo”. Un atleta in crescita, pronto a dare il massimo per la sua squadra e per i suoi sogni.

